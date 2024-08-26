عرض فيلم "يوم 13" على منصة نتفليكس.. نجاح مستمر ورحلة تشويق لا تتوقف

القاهرة - محمد ابراهيم -

حقق فيلم "يوم 13" من بطولة أحمد داود ودينا الشربيني نجاحًا ملحوظًا منذ عرضه في السينمات خلال شهر أبريل من العام الماضي.

واستمر هذا النجاح مع عرضه على العديد من المنصات الإلكترونية بعد ذلك، ليصبح حديث الجمهور والنقاد على حد سواء.

عرض فيلم "يوم 13" على نتفليكس

أعلنت منصة نتفليكس العالمية عن عرض فيلم "يوم 13" ابتداءً من يوم السبت المقبل الموافق 31 أغسطس الجاري.

سينضم الفيلم بذلك إلى قائمة الأفلام العربية التي تقدمها المنصة مؤخرًا، مما يعزز من انتشاره ويزيد من قاعدته الجماهيرية.

قصة تشويقية تجمع بين الرعب والغموض

تدور أحداث فيلم "يوم 13" في إطار تشويقي رعب، حيث يتناول قصة عز الدين، الذي يعود إلى مصر بعد سنوات طويلة قضاها في الخارج.

يجسد أحمد داود شخصية عز الدين، الذي يعود إلى قصر العائلة ليكتشف أنه مسكون بالأرواح، مما يدخله في سلسلة من المغامرات والألغاز الغامضة التي يجب عليه حلها.

أول تجربة رعب 3D في مصر والشرق الأوسط

يُعد فيلم "يوم 13" أول تجربة رعب بتقنية 3D في مصر والشرق الأوسط، وقد تصدر شباك التذاكر خلال موسم عيد الفطر 2023. بلغ إجمالي إيراداته 31 مليون جنيه خلال أكثر من شهرين من العرض، مما يؤكد نجاح الفيلم كأحد أهم أعمال الرعب في الفترة الأخيرة.

نجوم يتألقون في فيلم "يوم 13"

شارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، من بينهم أحمد داود، دينا الشربيني، شريف منير، جومانا مراد، محمد ثروت، نسرين أمين، أروى جودة، وجيهان خليل. كما ظهر في الفيلم عدد من ضيوف الشرف مثل أحمد زاهر، محمود عبدالمغني، فيدرا، ونهى عابدين. الفيلم من تأليف وإخراج وإنتاج وائل عبدالله.

استمرار النجاح عبر المنصات الإلكترونية

تصدر فيلم "يوم 13" قائمة الأكثر مشاهدة على منصة WATCH IT خلال الفترة الماضية، كما نافس على الصدارة عبر منصة شاهد وقت بداية عرضه في أكتوبر من العام الماضي 2023. هذا النجاح يعكس التميز الذي حققه الفيلم على مختلف الأصعدة.

أحدث مشاريع أحمد داود الفنية

من ناحية أخرى، يستعد أحمد داود لعرض فيلمه الجديد "الهوى سلطان"، الذي يجمعه مع منة شلبي. الفيلم يدور في إطار اجتماعي رومانسي تشويقي، ويشارك في بطولته أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، وعماد رشاد. العمل من تأليف وإخراج هبة يسري وإنتاج شركة Sea-Cinema.

في الدراما، يقدم أحمد داود مسلسلًا جديدًا بعنوان "كل سنة مرة"، حيث يتعاون مرة أخرى مع المخرج يحيى إسماعيل بعد نجاحهما المشترك في مسلسل "زينهم" الذي عُرض العام الماضي 2023.