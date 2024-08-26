هاني شاكر يستعد لإحياء حفل غنائي في الكويت بمشاركة خالد سليم

القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد أمير الغناء العربي هاني شاكر لإحياء حفل غنائي مميز في الكويت يوم 26 سبتمبر المقبل، بمشاركة الفنان خالد سليم.

جاء ذلك وفقًا لما أعلنه هاني شاكر عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام"، حيث شارك جمهوره بوستر الحفل المنتظر.

تفاصيل حفل هاني شاكر في الكويت

نشر هاني شاكر عبر حسابه على "إنستجرام" بوستر الحفل وأرفقه بتعليق قال فيه: "جمهور أمير الغناء العربي هاني شاكر في الكويت، الحفل الذي طال انتظاره يستضيفه المسرح الوطني في 26 سبتمبر، حيث نلتقي مع باقة من أجمل أغنيات الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، بمشاركة الفنان الكبير خالد سليم بقيادة المايسترو د. محمد الموجي".

وقد لاقى المنشور تفاعلًا كبيرًا من المتابعين الذين أبدوا حماسهم لحضور هذا الحفل.

هاني شاكر يتحدث عن شيرين عبد الوهاب

في سياق آخر، عبر هاني شاكر عن أمنياته بعودة الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى الساحة الفنية بقوة، وذلك خلال لقاء تلفزيوني على قناة MTV اللبنانية.

وقال شاكر: "أتمنى من قلبي إن شيرين يكون عندها هدوء نفسي وعاطفي وعائلي وترجع لنا مرة تانية، لأن الحقيقة الفترة اللي بتمر بيها دي صعبة جدًا، وهي محتاجة استقرار وإن الدنيا تهدى شوية، ويبقى عندها سلام نفسي، وربنا يشفيها هي فعلًا من الأصوات التي لا تعوض".

هاني شاكر والجنسية اللبنانية

وعلى صعيد آخر، تحدث هاني شاكر عن إمكانية حصوله على الجنسية اللبنانية، حيث أعرب عن رغبته في ذلك خلال تصريحات تليفزيونية. وقال شاكر: "حب لبنان في قلبي من سنين طويلة ولو حصلت على الجنسية اللبنانية يبقى شرف كبير ليا".

هذه التصريحات أثارت بعض الجدل بين جمهوره المصري، حيث طالبوه بالفخر بجنسيته المصرية وألا يسعى للحصول على جنسيات أخرى.