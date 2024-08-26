برغم القانون سبب تصدر إيمان العاصي التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة ايمان العاصي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب مشادة كبيرة حدثت بين الفنان محمد القس، مع المخرج المنفذ لمسلسل برغم القانون بطولة ايمان العاصي.

سبب تصدر ايمان العاصي التريند

تأخر محمد القس قرابه 25 دقيقة ليتفاجأ بدخوله في مشكلة مع المخرج المنفذ لمسلسل ايمان العاصي الجديد، الذي قام بتوبيخه بطريقة شديدة ثم تشابك معه بالأيدي حاول بعدها طاقم العمل التهدئة بينهما واستكمال تصوير المسلسل مرة أخرى.

ايمان العاصي تروج لمسلسلها الجديد

سبق، روجت الفنانة إيمان العاصي لمسلسل برغم القانون، من خلال نشر صورة جديدة عبر صفحتها الشخصية علي موقع فيسبوك، من كواليس المسلسل، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وعلقت عليها: "ليلى من مسلسل برغم القانون، قريبا".

قصة مسلسل برغم القانون

تظهر الفنانة إيمان العاصي بالحجاب في مسلسل برغم القانون، وهو البطولة المطلقة لها، يتناول المسلسل قصة اجتماعية معاصرة تتناول قضايا هامة ومؤثرة في المجتمع، تجسد من خلاله شخصية «ليلى»، والذي من المقرر طرح أولى حلقاته بالتزامن مع بداية الشهر المقبل.

موعد وقنوات عرض مسلسل برغم القانون

ومن المقرر عرض مسلسل برغم القانون على قناة «on»، وهو مكون من 30 حلقة، وتم الانتهاء من تصميم البوسترات الخاصة بالمسلسل ومن المقرر طرحها الأيام المقبلة للترويج للعمل مع الإعلان عن موعد العرض بالتحديد، كما انتهى صور صناع المسلسل من تصوير مشاهد كثيرة من المسلسل بمحافظة بورسعيد، والتي تدور فيها أغلب الأحداث.

ابطال مسلسل برغم القانون

يشارك في مسلسل برغم القانون: إيمان العاصى كل من هاني عادل، محمد القس، حمزة العيلى، وليد فواز، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

اخر اعمال ايمان العاصي

وكان اخر اعمال ايمان العاصي هو مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبدالله، إحسان الترك، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب "سعدى – جوهر" برعاي