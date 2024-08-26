لهذا السبب خالد سرحان يتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان خالد سرحان محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية وذلك بعد تصريحاته مع الإعلامية شيريهان أبو الحسن عبر برنامجها حد النجوم المذاع على قناة أون، قال إنه للمرة الأولى يزور مدينة العلمين الجديدة التي أصبحت من أروع الأماكن في مصر، موضحا أنها تشهد إقبالا جماهيريا كبيرا، والكثير من الزوار قادمين من جميع أنحاء الوطن العربي، والسياحة تشهد نشاطا بسبب فعاليات مهرجان العلمين.

تصريحات خالد سرحان لبرنامج حد النجوم

وأضاف سرحان: مصر بلد الفن وأصل الفن العربي وأتمنى الفن يعم أرجاء محافظات مصر كلها ومصر ثاني بلد في العالم يدخل بها فن السينما عام 1896 وصناعة السينما بدأت في مصر عام 1911 ومصر تمتلك تاريخ عظيم من الفن بداية من الأفلام غير الناطقة وشيء جميل من خلال مدينة العلمين الجديدة عودة المسرح مرة أخرى ومختلف الفنون، أحب فصل الصيف وأحب زيارة البحر ومدينة العلمين الجديدة تذكرني بنوستالجيا وذكريات مدينة الإسكندرية في الصيف".

خالد سرحان يتحدث عن نشأته واسرته

كما تحدث خالد سرحان، عن نشأته وأسرته، قائلًا: "القراءة كانت بالنسبة لوالدي ووالدتي كنز، مينفعش حد يكتب غير ما يكون بيقرأ، لو جواك كاتب كويس اقرأ روايات كثيرة جدًا، ده اللي هينشط عضلة الكتابة وهيوسع المدارك والأفكار، وهيطلع موهبتك، لما كنت طفل صغير ووالدتي تاخدني معاها، كنت بشوف محمود سعد وهو صغير والأستاذ مفيد فوزي وناس عظيمة، كنت منبهر بيهم من زمان وأما دخلت وسطهم الموضوع كان أسهل".

خالد سرحان يتحدث عن مقابلته لـ إحسان عبد القدوس

استكمل خالد سرحان: كنت بقعد في الصالونات الثقافية في منزلنا وكنت بشوف عبدالمنعم مدبولي وعزت العلايلي ولويس جريس وقعدت مع الأستاذ نجيب محفوظ في إسكندرية وأنا صغير في سان ستيفانو، وقعدت مع الأستاذ إحسان عبدالقدوس، مكنتش قارئ جيد في البداية لكن كنت بحب الروايات لكن مش بالكم بتاع أهلي، أبويا قالي أنه قرأ 80 ألف كتاب".

خالد سرحان يتحدث عن التمثيل الكوميدي

أوضح خالد سرحان إن التمثيل الكوميدي أصعب من التمثيل التراجيدي، ولكن بحب التمثيل بشكل عام، وجسدت جميع الأدوار في السينما، مضيفا أنه يحب جدا الأدوار الشريرة ومنها دوري في مسلسل مع يسرا في خيانة عهد، ان معايير اختيار الدور في أي عمل لازم يكون العمل حلو، من الأول، وأن يكون المنتج يصرف جيدا على العمل هيجيب عمل كويس ومخرج جيد للعمل.

مهرجان العلمين الجديدة

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.