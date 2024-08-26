نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منة فضالي تتألق في أحدث ظهور لها من الجونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شاركت الفنانة منة فضالي، جمهورها ومتابعيها صورًا جديدة لها، من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



أحدث ظهور ل منة فضالي

تألقت الفنانة منة فضالي، بإطلالة صيفية كاجوال عباره عن تيشيرت باللون البينك وشورت باللون البينك، حيث خطفت الأنظار بجمالها ورشاقتها، وأرتدت بعض الأكسسورات التي تتناسب مع إطلالتها، وأعتمدت على الميكب الهادئ الذي يبرز جمال ملامحها.



نبذة عن النجمة منة فضالي



ممثلة مصرية، ولدت في مدينة القاهرة في عام 1983، بدأت التمثيل منذ عام 2002 من خلال المسلسل التليفزيوني (أين قلبي؟) بعدما قدمتها والدتها إلى المخرج مجدي أبو عميرة، ومن بعده مثلت في عدد كبير من المسلسلات التليفزيونية، منها: (الملك فاروق، الناس في كفر عسكر، آن الأوان، لحظات حرجة، سكة الهلالي، عفاريت السيالة)، حيث لاقت نجاحًا كبيرًا وشهرة واسعة ولاقت إعجاب الجمهور وحبهم على مدار سنواتها.

آخر أعمال الفنانة منة فضالي



يذكر أن آخر أعمال منة فضالي مسلسل "محارب"، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني 2024، والذي تدور أحداثه في إطار من الدراما حول الشاب (محارب) الذي ينزح من الصعيد إلى مدينة (القاهرة)، عقب وفاة والده، ويضطر للعمل في مجالات عدة حتى يعيل أسرته، وتأخذ الأحداث منحنى آخر حين تتوفى والدة (محارب) في حادث سيارة.

طاقم عمَل مسلسل "محارب"

يشارك في بطولة مسلسل "محارب" مجموعة من النجوم ومنهم: "حسن الرداد، أحمد زاهر، ناهد السباعي، تامر عبد المنعم، نيرمين الفقي، محمود عمرو ياسين، منة فضالي، أحمد عنان، ماجد المصري، وغيرهم من الفنانين والعمل من تأليف: محمد سيد بشير، إخراج: شيرين عادل.



وشاركت أيضا بمسلسل "كوبرا"، بطولة الفنان محمد إمام، شارك في بطولته عدد كبير من النجوم: مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغني، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف.