خالد سرحان: أنا بحب التمثيل بشكل عام.. ومفيش حاجة اسمها أدوار كوميدية

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الفنان خالد سرحان، عن رأيه في مصطلح الأعمال الكوميدية، وذلك خلال حواره مع الإعلامية شيريهان أبو الحسن عبر برنامجها حد النجوم المذاع على قناة أون على هامش فعاليات مهرجان العلمين.

أبرز تصريحات خالد سرحان

وأضاف سرحان: "الكوميديا أصعب شيء في الفن، متابعًا: "في لمح البصر ممكن يتحول الشخص من دم خفيف لدم ثقيل يلطش؛ لذلك الكوميديا أصعب حاجة وكون اني عملتها قبل كدة كذا مرة فدي نعمة من عند ربنا".

وتابع: "أنا بحب التمثيل بشكل عام مش قصة إني أعمل أدوار كوميدية، مفيش حاجة اسمها أدوار كوميدية هو دور درامي والسؤال هنا هل الدور يحتمل كوميدي أم لا".

واستكمل: "يوميات زوجة مفروسة المواقف نفسها تحتمل كوميدي لكن في النهاية هما زوج زوجة، وبحب جدًا دور الشرير وعملت مع يسرا خناقة عهد شخصية شريرة جدًا واستمتعت بها".

آخر أعمال خالد سرحان في السينما

والجدير بالذكر أن آخر أعمال خالد سرحان فى السينما هو فيلم "أولاد حريم كريم"، بطولة مصطفى قمر وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس، وشارك فيه علا غانم، داليا البحيرى، بسمة، عمرو عبد الجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، هنا داود.

الفيلم هو الجزء الثانى من فيلم "حريم كريم" المعروض فى 2005، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى رومانسى، يناقش مشكلات الجيل الجديد وعلاقته بالجيل القديم، ويظهر مصطفى قمر خلاله بشخصية كريم الحسينى صاحب سنتر الكورسات، والذى تتوفى زوجته ويعيش قصة حب مع بشرى، فيما تلعب رنا رئيس شخصية ابنته وتدخل فى قصة حب مع تيام مصطفى قمر بالعمل.

آخر أعمال خالد سرحان في الدراما

وكانت آخر أعمال خالد سرحان في الدراما هو مشاركته في مسلسل "المداح 4" بطولة النجم حمادة هلال، والذي تم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024، وحقق نجاحا بين الجمهور.

مسلسل "المداح - أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، إخراج أحمد سمير فرج.