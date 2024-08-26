نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة الحادية عشر حفل كامل العدد ومصطفى حجاج يمتع جمهور مهرجان القلعة الدولي الـ32 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استمتع جمهور الدورة الـ32 من مهرجان القلعة الدولي الذي يقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، بباقة إبداعية متنوعة ضمت ألوان فنية مختلفة.

مصطفى حجاج

فعلى مسرح المحكي قدم الفنان مصطفى حجاج بمصاحبة فرقته الموسيقية مجموعة من الأغاني التي حققت شهرة واسعة بين الشباب وتركت بصمتها في قلوبهم منها "يا بتاع النعناع، أنا بتقطع من جوايا، وخطوة، حيث بدا واضحًا تفاعل الجمهور الكبير مع كل نغمة وصوت. وواصل حجاج تألقه عبر أغنيات مثل حب مين، بنت الناس، بطليني، سنين، شكشكه، ياباى، يا لوز مقشر، نصيبي وقسمتي، زحمة، ١٠٠ وش، وعملنا قيمة، إلى جانب اغنية زحمة يا دنيا زحمة لـ عدوية والأعمال الشهيرة الأخرى.

سمر طارق

قبله، وفي ظهورها الأول بالمهرجان أطلت الفنانة سمر طارق على المسرح بفرقتها المتميزة لتقدم للجمهور ألوانًا من الفن الحديث الذي يجمع بين أصالة الألحان الشرقية وجماليات الموسيقى الغربية. نالت إعجاب واستحسان الجمهور كان منها "عتمة" التي حملت كلماتها معانٍ مؤثرة من مسلسل، سفاح الجيزة،بالإضافة إلى أغاني لو،مسافات،مكانى،برحيلى،صفر، دبل البستان، لما بعدنا "، وقلبى ومفتاحه لفريد الأطرش"، إلى جانب عدد من أعمال أحدث البوماتها منها " فرق توقيت،وهم حجره ورقة مقص، ماتسألنيش، مراية،كل اللى فات،كده "، وتميز الحفل بالانسجام الرائع بين أداء سمر وحماس الجمهور الذي أضاء القلعة بأجواء من الحماس والتفاعل.