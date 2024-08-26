نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل عرض" رقم سري".. تعرف على أعمال تنتظرها ياسمين رئيس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الفنانة ياسمين رئيس تصوير مسلسلها الجديد " رقم سري"، وتجسد خلال الأحداث شخصية لقاء ويناقش العمل قضية جديدة عن الذكاء الاصطناعي.

مسلسل "رقم سري" من بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، أحمد الرافعي، رامي الطمباري عمرو وهبه من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب "توبة" ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.

صوت وصورة



يذكر أن الجزء الأول من العمل كان من بطولة النجمة حنان ترك، عمرو وهبة، رامي الطمباري، ولاء الشريف، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، نجلاء بدر، صدقي صخر، مراد مكرم وغيرهم من النجوم

جودر



كما تستأنف تصوير الجزء الثاني من مسلسل جودر مع النجم ياسر جلال والفنانة اللبنانية نور، وفاء عامر، تارا عماد، وليد فواز، أحمد ماهر، ياسر الطوبجي، عابد عناني، مجدي فكري، محمد علي رزق، أحمد بدير، رشوان توفيق، فتوح أحمد، محمد التاجي، أحمد ماهر، عبدالعزيز مخيون، أيتن عامر، طارق النهري، والعمل معالجة درامية وسيناريو وحوار المؤلف أنور عبدالمغيث، ومن إنتاج شركتى ميديا هب وأروما، ومن إخراج إسلام خيري.

بنات الباشا

ومن المشاريع التي تعمل عليها أيضًا "بنات الباشا” من المشاريع السينمائية التي رشحت لها ياسمين رئيس مؤخرًا وتقرأ حاليا السيناريو لتحديد موقف تعاقدها النهائي، وجاري حاليًا ترشيح باقي أبطال العمل الذي يخرجه ماندو العدل.

رواية «بنات الباشا» صادرة عن دار الشروق، للكاتبة والروائية نورا ناجى، وعبرت الكاتبة فى روايتها «بنات الباشا» عن العديد من التجارب الإنسانية والمشاعر المرهفة، التى جرى طرحها باستفاضة، من خلال ١٠ قصص لعشر سيدات، مركزهن كوافير شهير أو مركز تجميل فى حى هادئ، وحمل هذا الكوافير دلالة مكانية محورية، باعتباره محراب النساء وقبلة اعترافاتهن، ومنه يبدأن فى سرد حكاياتهن المشوقة، فالجميع يعانى من جرح نافذ فى قلبه وروحه، الجميع عانى من ظلم الأهل أو الزوج أو الظروف أو الحرب.