عاجل.. إيقاف حسن شاكوش عن العمل واستدعاءه للتحقيق في نقابة الموسيقيين غدًا

القاهرة - محمد ابراهيم - قرر الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية تحويل المطرب حسن شاكوش للتحقيق وايقافه عن العمل لحين مثوله أمام الشئون القانونية ولجنة التحقيقات غدًا الثلاثاء بسبب واقعة تونس الأخيرة.

تصريحات مصطفى كامل

وقال الفنان مصطفى كامل في بيان صحفى وصلني فيديو يوم الخميس الماضي يحمل عبارات غير مدروسة وغير لائقة ومن الممكن أن تعكر صفو العلاقات بين بلدين وشعبين شقيقين صوتًا وصورة لحسن شاكوش، أزعجني بشدة ماسمعته وما تضمنه نصف الفيديو من أقوال غير مسئولة، وصدفة ودون ترتيب وأثناء إحيائي لحفل بمدينة العلمين الجديده في نفس اليوم ليلًا، وجدت حسن شاكوش ينتظرني قبل صعودي للمسرح.



وأضاف بروح الأب التي حاولت أن تكون سمة من سمات هذه المرحله في إدارتي لشئون النقابة سألته: ما هذا الفيديو الذي تم بثه وهل تعلم عاقبة هذا الكلام وتأثيره علي علاقات البلاد الشقيقة، وبرر لي هذا التصرف من وجهة نظره وعارضت كل ماجاء علي لسانه من مبررات، وأوضحت له أنه يجب عليه وبسرعة تصوير فيديو يعتذر فيه إعتذارًا واضحًا عما بدر منه من عبارات لا تليق ولا يصح إطلاقًا أن يتم الحديث عنها، لما لها من عواقب نحن في غنا تام عنها.



وأشار وبعد ساعات قام بإرسال فيديو يعتذر فيه عما حدث، لكنه يحمل في طياته نفس المضمون والشكوي مما حدث معه، فخاطبته برسالة واضحة وأبلغته بالآتي أن يقوم تصوير فيديو يعتذر فيه عما بدر منه دون ذكر أية عبارات تخص الواقعه التي قد تعرض لها بأحد المطارات بدولة شقيقة وعزيزة علي قلوبنا جميعًا، ومثل هذه الواقعة من الوارد أن تحدث مع أي فنان بل ومعنا جميعًا كفنانين في أي وقت من الأوقات، أربعة أيام كاملة وهو غير مدرك نهائيًا لما فعله ولما أتحدث معه عنه.

وجراء تأخره في الإعتذار بدأت أجد ردودًا وتصريحات علي لساني كاذبة ولم تصدر مني إطلاقًا ولم أصرح بها، ولأن النقابة الآن تعرف متي تحنو علي أعضاءها ومتي يكون الردع والعقاب واجبًا، فإنه وبناءًا علي ماتقدم قررت بصفتي نقيبًا للمهن الموسيقيه تحويله للتحقيق وإيقافه عن العمل لحين مثوله امام الساده الشئون القانونية ولجنة التحقيقات يوم الثلاثاء القادم لاتخاذ ماتراه مناسبًا.

تفاصيل زيارة حسن شاكوش لتونس

يذكر أن حسن شاكوش خلال زيارته الأخيرة لتونس لإقامة حفل كشف من خلال فيديو على صفحة الانستجرام عن عدم رضاه من طريقة معاملته في مطار دولة تونس، مؤكدًا أنه لن يذهب لإحياء الحفلات بتونس.