نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد عرض فيلم "يوم 13" على منصة نتيفليكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت منصة نتفليكس العالمية عن استعدادها لعرض فيلم “يوم 13” خلال الأيام القادمة،وذلك بعد مرور عام علي رفعه من السينمات.



ومن المقرر طرح فيلم " يوم 13 “ من بطولة أحمد داود عبر منصة نتفليكس يوم 31 من أغسطس الجاري، وهو أول فيلم روائي عربي يعرض بتقنية ثلاثية الأبعاد (3D) في العالم.

أحداث فيلم يوم 13



وتدور أحداث الفيلم حول عز الدين (أحمد داود) الذي يعود إلى قصر عائلته بعد فترة في الخارج بهدف بيعه، لكنه يكتشف أسرارًا غيرمتوقعة.



أبطال فيلم يوم 13

يشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم بما في ذلك دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروىجودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل والفيلم من إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، وتأليف وإخراج وائل عبد الله

آخر أعمال أحمد زاهر

والجدير بالذكر آخر أعمال أحمد زاهر مسلسل محارب، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، وشاركه في بطولته عفاف شعيب، محمود ياسين جونيور، عابد عناني، منة فضالي، نرمين الفقي، سما إبراهيم، وآخرون من النجوم.