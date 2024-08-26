نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد سرحان يتحدث عن أول قصة حب في حياته: كنت في 3 إعدادي وبعاكسها بالنضارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان خالد سرحان، عن حب حياته الأول عندما كان في المرحلة الإعدادية، وذلك خلال حواره مع الإعلامية شيريهان أبو الحسن عبر برنامجها حد النجوم المذاع على قناة أون على هامش فعاليات مهرجان العلمين.

تصريحات خالد سرحان

وأضاف سرحان: "أول قصة حب لي لما كنت في تالتة إعدادي، كنت بقف على الناصية بالموتوسيكل وأنا لابس النضارة وأعاكسها، بس هي مكنتش تعرف إني بحبها".

وتابع سرحان: "كنت بحاول أرسم نفسي قدام البنت اللي حبيتها في إعدادي بس هي مكنتش بتديني وش، في الآخر اللي عملته مجاش بفايدة وأحبط وقتها".

آخر أعمال خالد سرحان في السينما

والجدير بالذكر أن آخر أعمال خالد سرحان فى السينما هو فيلم "أولاد حريم كريم"، بطولة مصطفى قمر وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس، وشارك فيه علا غانم، داليا البحيرى، بسمة، عمرو عبد الجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، هنا داود.

الفيلم هو الجزء الثانى من فيلم "حريم كريم" المعروض فى 2005، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى رومانسى، يناقش مشكلات الجيل الجديد وعلاقته بالجيل القديم، ويظهر مصطفى قمر خلاله بشخصية كريم الحسينى صاحب سنتر الكورسات، والذى تتوفى زوجته ويعيش قصة حب مع بشرى، فيما تلعب رنا رئيس شخصية ابنته وتدخل فى قصة حب مع تيام مصطفى قمر بالعمل.

آخر أعمال خالد سرحان في الدراما

وكانت آخر أعمال خالد سرحان في الدراما هو مشاركته في مسلسل "المداح 4" بطولة النجم حمادة هلال، والذي تم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024، وحقق نجاحا بين الجمهور.

أبطال مسلسل المداح

مسلسل "المداح - أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، إخراج أحمد سمير فرج.