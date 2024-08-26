انت الأن تتابع خبر تفاصيل خروج حورية فرغلي للجمهور بأنف اصطناعية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوضح مصدر مقرب من الفنانة المصرية _حورية فرغلي) تفاصيل تركيبها الي “أنف اصطناعية” قبل عامين، وكان رد الفعل حينما رأت نفسها في المرآة، وأضاف المصدر أن الفنانة(حورية فرغلي) ركبت أنف اصطناعية، وبمجرد رؤيتها لأنفها الاصطناعي” بكت، وقالت أنا رجعت حورية بتاعت زمان”.

تركيب أنف اصطناعية

وقال المصدر أنها ركبت (الأنف الاصطناعية) منذ عامين ببريطانيا، واتخذت الخطوة بعد اقتراح من المخرج المصري (خالد الحجر)،وأضاق أنه كان مكلفا بشكل كبير”، منوها أن حورية تضع الأنف الاصطناعية بالحوارات المسجلة بعيدا عن الحياة اليومية.

وخرجت الفنانة الشابة (حورية فرغلي)علي جمهورها قبل أيام بأنها أجرت عملية تجميل جديدة بأنفها، وأنها تضع “أنف سيليكون” للشخصية التي تقدمها في العمل الذي تصوره بالوقت الحالي.

ويستمر الأنف السيليكون لمدة أيام فقط، ومن المقرر أن تسافر لألمانيا بعد الانتهاء من العمل لتركيب أنف سيليكون مدتها 3 سنوات فقط.

العمل الفني للفنانة حورية فرغلي

وتصور الفنانة( حورية فرغلي) مشاهد من فيلم “المدرسة” في منطقة كرداسة، ويعد الفيلم بطولة جماعية تشتمل علي كوكبة ونخبة من النجوم وعلى رأسهم: النجمة حورية فرغلى، طارق النهري، إيساف،أحمد عبدالله محمود، محمود فارس، نور الكاديكي، عبدالمنعم المرصفي، محمد حمزة صبري عبدالمنعم، ومجموعة من الوجوه الشابة.

والعمل قصة محمد حمزة و محمد جمال الحديني، وسيناريو وحوار لمحمد شعبان، والموسيقي التصويرية (أنسى الهجرسي)، ومن إخراج (محمد جمال الحديني).

تعليق أحد المخرجين علي حورية فرغلي