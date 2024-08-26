نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. أول صورة من كواليس مسلسل "رقم سري" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت النجمة ياسمين رئيس الصور الأولى لها من كواليس تصوير مسلسلها الجديد “رقم سري”، هو العمل الذي يعد امتدادًا لمسلسل “صوت وصورة” الذي تم عرضه العام الماضي، وتقوم فيه بدور لقاء التي تناقش قضية جديدة عن الذكاء الاصطناعي.

كما تنتظر ياسمين رئيس عرض فيلمها "الفستان الأبيض" قريبًا، وجدير بالذكر أنها لم تستقر بعد عن العمل الذي ستدخل به سباق رمضان القادم وخاصة بعد نجاحها في دور شهرزاد في مسلسل جودر في رمضان 2024.

أبطال مسلسل رقم سري

مسلسل "رقم سري" من بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبه من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب "توبة" ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.

وقد حصلت النجمة ياسمين رئيس على جائزة أفضل ممثلة عن دور ليلى بفيلمها " أنا لحبيبي" في الدورة 72 من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما.

تفاصيل مسلسل صوت وصورة

الجدير بالذكر أن مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج اروما استديوز للمنتج تامر مرتضى الاشراف العام مصطفى العوضى.