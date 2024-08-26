وزير السياحة والآثار يلتقي بسفيرة مملكة البحرين بالقاهرة لمناقشة تعزيز سبل التعاون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 أغسطس 2024 11:29 صباحاً - استقبل السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والآثار.

حضر اللقاء السفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

واستهل السيد الوزير اللقاء، بالترحيب بالسفيرة، كما أعرب عن اعتزازه بعلاقات الصداقة والأخوية القوية التي تربط بين مصر والبحرين، وما تشهده من تطور ونماء مستمر على كافة الأصعدة، مما يعكس علاقة الصداقة الوطيدة التي تربط القيادتين السياستين في كلا البلدين الشقيقين.

ومن جانبها، قدمت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل التهنئة للسيد الوزير على توليه حقيبة وزارة السياحة والآثار معربة عن تمنياتها للسيد الوزير بدوام التوفيق والنجاح في مهام منصبه وأن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون المشترك ولاسيما في ظل متانة العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين ودور الشراكة الاستراتيجية القائمة.

وتطرق اللقاء إلى بحث سبل تعزيز التعاون السياحي والأثري بين البلدين الشقيقين، حيث تم مناقشة سبل التعاون لخلق منتجات وأنماط سياحية جديدة مشتركة بين البلدين في ظل ما تمتلكه البلدين من مقومات سياحية وإمكانيات لوجستية وتنفيذ برامج للتسويق السياحي المشترك لهذه المنتجات بدول شرق آسيا للاستفادة من تنامي الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من هذه الدول ولا سيما الصين وما تمتلكه مملكة البحرين من خطوط طيران لهذه المنطقة بما يساهم في جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من هذه الدول لكلا البلدين.

وفي هذا الإطار تم أيضاً مناقشة إمكانية عقد لقاءات مهنية وورش عمل بين منظمي الرحلات بمملكة البحرين ونظرائهم في مصر ودول شرق آسيا، خلال الفترة المقبلة.

كما تناول اللقاء بحث تعزيز آليات التعاون لإقامة معارض مؤقتة للآثار المصرية في البحرين، وفي مجالات التدريب وتنمية المهارات والقدرات، وفي مجال ترميم وتوثيق الآثار وفي أعمال الحفائر والتنقيب عن الآثار في كلا البلدين.