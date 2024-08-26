نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهور لافت لابن كريم عبد العزيز في عرض مسرحية "السندباد" بمهرجان العلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر المؤلف محمد زيزو صورة لابن الفنان كريم عبد العزيز في أحدث ظهور له، وذلك بعد مرور عام على ظهوره في العرض الخاص لفيلم "بيت الروبي".

جاءت الصورة من كواليس مسرحية "السندباد" التي تُعرض ضمن فعاليات مهرجان العلمين، حيث حرص ابن كريم عبد العزيز على التواجد بجوار والده.

تعليق زيزو على الظهور العائلي

علّق محمد زيزو على الصورة عبر صفحته على فيسبوك قائلًا: "الحفيد على كريم عبد العزيز"، مما أثار تفاعل المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن المفاجأة الأكبر جاءت من حضور المخرج الكبير محمد عبد العزيز، والد الفنان كريم عبد العزيز، لأحد عروض المسرحية

زيزو لم يخفِ مشاعره، وشارك صورة تجمعه بالمخرج معلقًا: "الأب المخرج الكبير محمد عبد العزيز".

نجاح كبير لمسرحية "السندباد"

حققت مسرحية "السندباد"، التي تجمع بين النجمين كريم عبد العزيز ونيللي كريم، نجاحًا كبيرًا بعد عرضها ضمن مهرجان العلمين.

المسرحية تُعتبر عودة قوية لكريم عبد العزيز لخشبة المسرح بعد غياب دام لأكثر من 22 عامًا، منذ آخر أعماله المسرحية "حكيم عيون" في عام 2001.

أحداث "السندباد"

تدور أحداث المسرحية حول شخصية عمر أبو الهول، التي يقدمها كريم عبد العزيز، وهو هارب من المعلم سنوسي. يختبئ عمر في مقبرة قديمة، حيث يجد سلسلة تعود لزمن السندباد وينتحل شخصيته. وهكذا، يعيش مغامرات السندباد ويواجه تحدياته.

تفاعل جماهيري واسع

عرضت المسرحية على مدار أربع ليال متتالية، من الخميس 8 أغسطس حتى السبت 10 أغسطس، وشهدت إقبالًا جماهيريًا ضخمًا.

كما حضر العرض عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم الفنان يوسف الشريف. هذا النجاح الكبير يشير إلى أن "السندباد" كانت تجربة مميزة وعودة قوية لكريم عبد العزيز إلى المسرح.