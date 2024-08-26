نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إيرادات فيلم "إكس مراتي" في السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن فيلم " إكس مراتي " من خطف قلوب الجماهير وتحقيقه أعلى الإيرادات فى أسبوع عرضه الرابع، بالمملكة العربية السعودية.

واحتل الفيلم المركز الثاني ضمن قائمة الأعمال الأعلى تحقيقًا للإيرادات في أسبوع عرضه الرابع بالسينمات السعودية.

وحصد فيلم “إكس مراتي” إيرادات في أسبوع عرضه الثاني تخطت حاجز 23 مليون جنيهًا.



أبطال فيلم إكس مراتي

إكس مراتي يدور في إطار اجتماعي كوميدي من بطولة هشام ماجد وأمينة خليل ومحمد ممدوح، ومن إخراج معتز التوني، ومن تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز.

ويجسد هشام ماجد شخصية دكتور نفسي، متزوج من أمينة خليل، ويقعان في العديد من المواقف الاجتماعية الكوميدية.

آخر أعمال هشام ماجد

والجدير بالذكر أن آخر أعمال هشام ماجد فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومى فؤاد، الطفل جان رامز، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمى، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج أحمد السبكى.

