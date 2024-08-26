رامي الطمباري ينضم لقائمة أبطال مسلسل "رقم سري"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان رامي الطمبارى لبدء تصوير مشاهده في مسلسل "رقم سرى" بطولة الفنانة ياسمين رئيس، وهو العمل الذى يعد امتدادًا لمسلسل صوت وصورة، وذلك بعد النجاح الساحق الذي حققه رامي في العام الماضى من خلال العمل.

أبطال مسلسل رقم سري



ويشارك في مسلسل رقم سرى كل من: ياسمين رئيس، صدقى صخر، أحمد الرافعى، عمرو وهبة، مروة عيد، وعدد كبير من الفنانين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج محمود عبد التواب توبة، ويجسد رامى شخصية المقدم حسين.

تفاصيل مسلسل "صوت وصورة"



والجدير بالذكر أن الفنان صدقي صخر، شارك في مسلسل "صوت وصورة"، بطولة حنان مطاوع، عمرو وهبة، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز، نجلاء بدر، فدوى عابد ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب توبة، وتم عرضه علي قناة dmc ومنصة watch it، ودارات أحداثه حول رضوى بنت الطبقة الفقيرة التي تحاول العثور على فرصة عمل أفضل لمساعدة زوجها في سداد ديونه، فتلتحق بالعمل لدى طبيب أسنان معروف، سرعان ما يحاول التحرش بها فتُقرر الإبلاغ عنه، لكنه يستغل نفوذه وأمواله لنفي الاتهامات عنه واتهامها بالكذب والتشهير به.