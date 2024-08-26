عرض فيلم ”تأتون من بعيد” بنادي سينما الإسماعيلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 أغسطس 2024 10:32 صباحاً - أقام المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د.حسين بكر فعاليات نادي سينما الإسماعيلية بالتعاون مع مكتبة مصر العامة ، حيث تم عرض الفيلم التسجيلي تأتون من بعيد إخراج أمل رمسيس الحاصل علي جائزة لجنة اتحاد نقاد السينما الإفريقية و جائزة الفيبريسى بمهرجان الاسماعلية الدولي للافلام التسجيلية والروائية القصيرة بالدورة ٢١، وحصل الفيلم ايضا علي جوائز عديدة اخري محلية ودولية.

وعقب عرض الفيلم تحدث أ.د. حسن يوسف أستاذ النقد الأدبي والعميد الأسبق لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة قناة السويس، واللواء محمد انيس سكرتير عام محافظة الاسماعلية خلال ندوة ثقافية أدارها كلاً من الناقد السينمائي اسلام احمد علي والناقدة السينمائية شاهندة محمد علي وتم خلالها مناقشة الفيلم مع الجمهور.

يذكر أن نادي سينما الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما تحت إشراف فني الناقد السينمائي إسلام احمد علي والناقدة السينمائية شاهندة محمد على، وإشراف إداري رامي رجب.