نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شمس: "تعرضت للنصب 3 مرات.. ولن أُهين نفسي من أجل لقمة العيش" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة شمس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر قناة صدى البلد 2، عن تعرضها للنصب في ثلاثة أعمال فنية مختلفة.

و تحدثت شمس بصراحة عن تجربتها المريرة في عالم الفن، حيث أكدت أنها لم تحصل على أجرها في عدة مناسبات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على حياتها الشخصية وبعض المواقف الصعبة التي مرت بها.

تعرض شمس للنصب في الأعمال الفنية

خلال المداخلة، أوضحت شمس أنها تعرضت للنصب ثلاث مرات في أعمال فنية مختلفة.

وأفادت بأنها شاركت في مسلسل "ولاد إمبابة" بالكامل دون الحصول على أجرها.

وأضافت أنها صوّرت مشاهد في فيلم، لكنه توقف فجأة ولم تتقاضَ أي مبلغ، كما ذكرت أنها طُلب منها هي والفنان محمد الصاوي تصوير مشاهد لفيلم، ليكتشفا في النهاية أنه فيديو كليب لمطرب يرغب في ظهور ممثلين معه.

الصدمة النفسية بسبب وفاة شقيقها

وفي سياق آخر من المداخلة، تحدثت شمس عن تأثير وفاة شقيقها الكبير عليها، مؤكدة أنها تعرضت لصدمة نفسية قوية جعلتها تلجأ للمهدئات، كما أشارت إلى أنها مرت بحالة نفسية سيئة أثناء مرض شقيقها الأصغر، مما زاد من حزنها وألمها النفسي.

نفي زواجها من مدحت عبد الهادي

وعن الشائعات التي تلاحقها بخصوص زواجها من مدحت عبد الهادي، نفت شمس مجددًا تلك الأخبار، موضحة أنها فسخت خطوبتها بعد شهرين فقط، وأكدت أنها تعيش حاليًا من أجل ابنها وعملها فقط.

وصرحت قائلة: "بقالي 17 سنة بنفي الكلام، أنا لم أتزوج مدحت عبدالهادي، ودلوقتي أنا عايشة لابني ربنا يقدرني عليه ولشغلي".

قلة مشاركاتها الفنية والانتقادات على تيك توك

أما عن قلة مشاركاتها في الأعمال الفنية في الفترة الأخيرة، فقد أشارت شمس إلى أن هذا الأمر لا يقتصر عليها وحدها، بل يعاني منه العديد من الفنانين.

وأكدت أنها لن تساوم على كرامتها من أجل لقمة العيش، قائلة: "مش ههين نفسي على كبر عشان لقمة العيش".

كما علقت على عدم تفاعلها على منصة "تيك توك"، موضحة أن البعض يحصل على دعم مادي كبير من متابعيهم على المنصة.

تصريحات شمس في برنامج "البخت"

من ناحية أخرى، حلت شمس ضيفة على برنامج "البخت" الذي يعرض على قناة الشمس، حيث تحدثت عن العديد من الأمور التي تخص حياتها الشخصية والفنية، في الحلقة، استعرضت شمس بعضًا من آرائها الصريحة، من بينها قولها أنها تعلمت من شيرين عبد الوهاب عدم الانكسار من أجل أي شخص، وأنها ترفض أن تدع الاكتئاب أو الوحدة يسيطران عليها.

كما وجهت رسالة دعم لشيرين، مشددة على ضرورة الرحمة من الجمهور، ودعت الله أن يهدي الأمور بينها وبين زوجها حسام حبيب، سواء بالابتعاد إذا كان هناك ضرر، أو بالاستقرار إذا كان فيه الخير.

وأضافت شمس، في ختام حديثها، نصيحة لحسام حبيب، قائلة: "لو بتحبها روح بوس رجلها وأتأسف، ولو مش بتحبها سيبها تربي عيالها وترجع لجمهورها".