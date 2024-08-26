نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. خالد سرحان يتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان خالد سرحان محركات البحث عبر موقع "جوجل "وذلك بعد تصريحاته في برنامج حد النجوم الذي يعرض عبر شاشة on، والتي كشف فيها عن رأيه في زواج الصالونات، وكواليس عمله مع الزعيم عادل إمام، وغيرها من التصريحات، حيث قال: "عملت مع الزعيم عادل إمام أيضًا مسلسل من أجمل مسلسلات حياتي مأمون وشركاه، كواليس العمل في المسرح مع عادل إمام جعلتني احترم المهنة بشكل أكبر، بحترم قدسية المهنة، مفيش صوت عالي والناس مركزة في شغلها والممثلين حافظين كويس، ولما قرأت سيناريو السفارة في العمارة كنت ميت من الضحك على الظابط، بختار الحاجة اللي هعرف اشتغل وأعمل فيها حاجة".

نشأة خالد سرحان

كما تحدث خالد سرحان عن نشأته، وكواليس لقاؤه مع نجيب محفوظ وإحسان عبدالقدوس، مُعلقًا:" القراءة كانت بالنسبة لوالدي ووالدتي كنز، ومينفعش حد يكتب غير ما يكون بيقرأ، لو جواك كاتب كويس اقرأ روايات كثيرة جدًا، ده اللي هينشط عضلة الكتابة وهيوسع المدارك والأفكار، وهيطلع موهبتك، أنا متربي في مؤسسة روزالويسف كنت طفل صغير ووالدتي تاخدني معاها، كنت بشوف محمود سعد وهو صغير والأستاذ مفيد فوزي وناس عظيمة، كنت منبهر بيهم من زمان وأما دخلت وسطهم الموضوع كان أسهل، كنت بقعد في الصالونات الثقافية في منزلنا وكنت بشوف عبدالمنعم مدبولي وعزت العلايلي ولويس جريس وقعدت مع الأستاذ نجيب محفوظ في إسكندرية وأنا صغير في سان ستيفانو، وقعدت مع الأستاذ إحسان عبدالقدوس، مكنتش قارئ جيد في البداية لكن كنت بحب الروايات لكن مش بالكم بتاع أهلي، أبويا قالي أنه قرأ 80 ألف كتاب".



آخر أعمال خالد سرحان

والجدير بالذكر أن آخر أعمال خالد سرجان فى السينما هو فيلم "أولاد حريم كريم"، بطولة مصطفى قمر وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس، وشارك فيه علا غانم، داليا البحيرى، بسمة، عمرو عبد الجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، هنا داود.

الفيلم هو الجزء الثانى من فيلم "حريم كريم" المعروض فى 2005، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى رومانسى، يناقش مشكلات الجيل الجديد وعلاقته بالجيل القديم، ويظهر مصطفى قمر خلاله بشخصية كريم الحسينى صاحب سنتر الكورسات، والذى تتوفى زوجته ويعيش قصة حب مع بشرى، فيما تلعب رنا رئيس شخصية ابنته وتدخل فى قصة حب مع تيام مصطفى قمر بالعمل.