رانيا يحيى مديرًا للأكاديمية المصرية للفنون بروما

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 أغسطس 2024 09:35 صباحاً - أصدر الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، قرارًا بتكليف الدكتورة رانيا يحيى، أستاذة النقد الفني، للعمل مديرًا للأكاديمية المصرية للفنون بروما.

وعقب صدور القرار، استقبل وزير الثقافة الدكتورة رانيا يحيى، لمناقشة أبرز الملفات، والتكليفات العاجلة، للعمل بالأكاديمية المصرية للفنون بروما، والتي تُعد نافذة الثقافة المصرية على القارة الأوروبية.

وأكد وزير الثقافة على أهمية تطوير منظومة الأداء بالأكاديمية المصرية للفنون بروما، بما يخدم أهداف الدبلوماسية المصرية في استثمار القوى الناعمة، لتأصيل وصون هويتنا الثقافية، ومد جسور التواصل الفكري والفني مع المجتمع الإيطالي، وكذلك في دعم وتعزيز حوار الثقافات بين مصر ودُول أوروبا، وتقديم الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية للجالية المصرية هناك، فضلاً عن رسم صورة مضيئة عن الثقافة والحضارة المصرية، وتفردها بين دول العالم.

والدكتورة رانيا يحيى، هي عميدة المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، عضو المجلس القومي للمرأة، أستاذة ورئيسة قسم فلسفة الفن وعلومه بالمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، نائب مقرر لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه بالمجلس الأعلى للثقافة، عازفة فلوت بأوركسترا أوبرا القاهرة.

نالت الدكتورة رانيا يحيى، العديد من الجوائز وشهادات التقدير في عدد من المسابقات والمهرجانات، كان آخرها جائزة الدولة للتفوق، ومثلت مصر في كثير من المحافل الدُولية من مؤتمرات ومسابقات ومهرجانات.

وحصلت الدكتورة رانيا يحيى، على بكالوريوس الكونسرفتوار بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف 1998، كما حصلت على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، وحصلت على الدكتوراة في فلسفة الفنون من المعهد العالي للنقد الفني.

وصدر لها حتى الآن عشرة كتب في مجالات النقد والموسيقى.