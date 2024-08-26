عروض غنائية لكبار النجوم والفرق الموسيقية في مهرجان العلمين الجديدة

القاهرة - محمد ابراهيم - قدمت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا مميزًا بعنوان "عروض غنائية لكبار النجوم والفرق الموسيقية يشهدها مهرجان العلمين الجديدة"، مسلطة الضوء على الأجواء الفنية والموسيقية الرائعة التي يشهدها المهرجان.

التنوع الموسيقي: سر استمرار جاذبية الغناء

تناول التقرير جانبًا مهمًا من جاذبية الموسيقى والغناء، وهو التنوع الواسع الذي يقدمه هذا الفن الراقي.

وأكد أن التنوع هو ما يجعل الموسيقى والغناء غذاءً دائمًا للروح، حيث إنها تشكل وسيلة تعبير وإبداع لا حدود لها.

فمنذ أن اخترع الإنسان الموسيقى، وهي تُعتبر مصدرًا للإلهام والفرح، ومن غير المرجح أن يفقد الإنسان شغفه بها في أي وقت.

مهرجان العلمين الجديدة: حماسة وانطلاقة لا نهائية

وأشار التقرير إلى أن مهرجان العلمين الجديدة يمثل حدثًا فنيًا متميزًا، إذ إنه ليس مجرد تجمع غنائي عادي، بل هو منصة إبداعية تفتح آفاقًا جديدة في عالم الموسيقى.

ويأتي هذا المهرجان ليعكس حالة الحماسة التي تملأ مدينة العلمين الجديدة، سواء من ناحية المشاركين من نجوم الفن والفرق الموسيقية الكبيرة، أو من الجمهور الذي يتفاعل بشغف كبير مع العروض الفنية المتنوعة.

الحفلات الموسيقية في المسرح الروماني

في فقرة خاصة، سلط التقرير الضوء على الحفلات التي أقيمت في المسرح الروماني بمدينة العلمين الجديدة، مشيرًا إلى أن هذا المكان العريق استضاف عددًا من العروض الموسيقية الرائعة.

ومن أبرز هذه العروض كان حفل فرقة "المصريين" التي أسسها الفنان الكبير هاني شنودة منذ أكثر من أربعة عقود.

وتعتبر هذه الفرقة واحدة من الفرق الموسيقية التي تركت بصمة كبيرة في تاريخ الأغنية المصرية، حيث قدمت أغاني لا تزال تحتل مكانة مميزة في وجدان الجمهور المصري والعربي منذ سبعينيات القرن الماضي.

ختامًا، يؤكد التقرير أن مهرجان العلمين الجديدة قد نجح في تقديم مزيج فني فريد يجمع بين الأصالة والتجديد، مما جعله حدثًا لا يُنسى في ذاكرة محبي الموسيقى والغناء.