ماهر محمود يجذب جمهور ساحة الهناجر في صيف الإنتاج الثقافي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 أغسطس 2024 08:46 صباحاً - تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، انطلقت فعاليات الليلة السابعة لبرنامج "صيف الإنتاج الثقافي"، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، أمس الأحد على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وذلك في إطار برنامج فعاليات وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا في أجازتنا ".

وجذب غناء الفنان "ماهر محمود" جمهور المسرح وتفاعل معه بترديد الأغاني، خلال حفل الليلة السابعة لبرنامج "صيف الإنتاج الثقافي"، حيث تغنى الفنان ماهر محمود بمصاحبة فرقته الموسيقية، بباقة متنوعة من أشهر الأغاني لكبار نجوم الطرب، منها "مولاي، أي والله، لأجل النبي، أمتى الزمان، ثلاث سلامات، مضناك، بتنادينى تانى ليه" وغيرها من أغاني زمن الفن الجميل .

ويستمر برنامج صيف قطاع الإنتاج الثقافى، يوميا حتى ٣١ أغسطس الجارى بسعر تذكرة ٣٠ جنيه، ومن المقرر أن تحيى فرقة "رضا للفنون الشعبية" حفل "اليوم" الاثنين ٢٦ أغسطس، وتحيى الفنانة "فاطمة محمد على" حفل الليلة التاسعة للبرنامج يوم ٢٧ أغسطس .

كما يحيى الفنان "على الألفى" حفل الليلة العاشرة من البرنامج يوم ٢٨ أغسطس، وتحيى الفرقة القومية للفنون الشعبية حفل يوم ٢٩ أغسطس، وتحيى الفنانة "فاطمة عادل" حفل الليلة قبل الأخيرة للبرنامج يوم ٣٠ أغسطس .

وتختتم فعاليات الليلة ال١٣ لبرنامج صيف قطاع الإنتاج الثقافي، يوم ٣١ أغسطس، بمشاركة من أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، من خلال تقديم العرض المسرحي "فرحة" من إنتاج الأكاديمية.