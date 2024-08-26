”تمكين المرأة والشباب” في لقاءات البرنامج الثقافي بقرى ”حياة كريمة” ببرج العرب

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 أغسطس 2024 08:46 صباحاً - تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، فعاليات البرنامج الثقافي، بمركز برج العرب بمحافظة الإسكندرية، ضمن برامج وزارة الثقافة المقدمة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وشهد اليوم الثاني لقاء بعنوان "المشروعات التى توفرها الدولة للشباب" بمدرسة التنمية الابتدائية، تحدثت خلاله سلمى أبو سريع، أخصائي ثقافي، عن أهمية العمل بالنسبة للفرد، ودور الدولة في دعم وتمكين الشباب من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، موضحة خطوات بدء مشروع صغير بتكلفة بسيطة.

أعقب ذلك محاضرة بعنوان "دور المرأة في المجتمع" أكدت خلالها الأديبة سماء ياسين ضرورة تعليم الفتاة كونها عصب المجتمع، مشيرة إلى دور الدولة في تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا، الأمر الذي يساعدها على تحقيق التوازن بين مهام العمل وشئونها الأسرية.

وتواصلت الفعاليات مع فقرة اكتشاف مواهب في مجالي الغناء والإنشاد، أعقبها عرض مسرح عرائس، وفقرة الأراجوز، بجانب فقرات توعوية ومسابقات ترفيهية وذهنية بالتعاون مع صندوق مكافحة المخدرات، والشركة القابضة لمياه الشرب بالإسكندرية.

وفي مجال ورش الأشغال اليدوية والحرف التراثية: قام المدرب عماد عاشور خلال ورشة الخيامية بتدريب الأطفال على كيفية البدء في تنفيذ خداديات باستخدام الغرزة السحرية، عرفت المدربة سحر محمد المشاركين على تقنية الطباعة بالاستنسل، وبدورها دربت يارا محمد الفتيات على كيفية تصميم أعقاد وأساور بالخرز الملون بأشكال مختلفة، وتواصلت فعاليات ورشة تصميم تابلوهات بالخشب مع المدرب أشرف عبد الرحيم.

كما شهد اليوم إقبالا على معرض الكتاب "يالا نقرأ" والذي يضم أحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة بأسعار مخفضة للجمهور.

واختتمت الفعاليات مع عرض فني لفرقة الأنفوشي للإنشاد الديني بقيادة المايسترو محمد الإبياري، تضمن باقة متنوعة من الابتهالات والتواشيح منها : "اللهم صلّ على سيدنا محمد، مدد يا الله، يا زوار النبي، صلوا على محمد"، بحضور عزت عطوان مدير عام فرع ثقافة الإسكندرية، أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال، والمشرف التنفيذي للفعاليات، ولمياء نعنيع مدير قصر ثقافة برج العرب، ولفيف من المثقفين وعدد غفير من أهالي القرية.

وتنظم هيئة قصور الثقافة فعاليات الأسبوع الثقافي، من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

ويشهد الأسبوع عددا من المحاضرات واللقاءات التوعوية لنخبة من الأكاديميين والمتخصصين، بجانب ورش الحكي والألعاب الشعبية، الأمسيات الشعرية، والعروض الفنية التي تتنوع ما بين الموسيقى العربية والفنون الشعبية، والإنشاد الديني.

ومن المقرر أن تستمر الأنشطة المقامة داخل قرى مركز برج العرب، في مدرسة التنمية الإبتدائية حتى بعد غد الثلاثاء، وتستقبل مدرسة محمد عبد الوهاب الإبتدائية بقرية بهيج، الفعاليات في الفترة من 28 أغسطس وحتى نهاية الشهر.