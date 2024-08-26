مصطفي حجاج يمتع جمهور مهرجان القلعة... ومشاركة أولى لسمر طارق

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 أغسطس 2024 07:49 صباحاً - استمتع جمهور الدورة الـ٣٢ من مهرجان القلعة الدُولي، الذي يقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، بباقة إبداعية متنوعة ضمت ألوانًا فنية مختلفة في ليلته الحادية عشرة.

فعلي مسرح المحكي قدم الفنان مصطفى حجاج بمصاحبة فرقته الموسيقية مجموعة من الأغاني التي حققت شهرة واسعة بين الشباب منها "يا بتاع النعناع، أنا بتقطع من جوايا، خطوة، حب مين، بنت الناس، بطليني، سنين، شكشكه، يا باى، يا لوز مقشر، نصيبي وقسمتي، زحمة، ١٠٠ وش، وعملنا قيمة، إلى جانب اغنية زحمة يا دنيا زحمة لـ عدوية والأعمال الشهيرة الأخرى.

وفي ظهورها الأول بالمهرجان أطلت الفنانة "سمر طارق" على المسرح بفرقتها لتقدم للجمهور ألوانًا من الفن الذي يجمع بين أصالة الألحان الشرقية وجماليات الموسيقى الغربية، نالت إعجاب الجمهور كان منها "عتمة، لو، مسافات، مكاني، برحيلى، صفر، دبل البستان، لما بعدنا، قلبى ومفتاحه لفريد الأطرش، فرق توقيت، ما تسألنيش، مراية، كل اللى فات، كده".

وتميز الحفل بالانسجام الرائع بين أداء سمر وحماس الجمهور الذي أضاء القلعة بأجواء من الحماس والتفاعل