محمد عدوية: العلمين أحلى من أوروبا.. وبلدنا جميلة وناسها جدعان

القاهرة - محمد ابراهيم - حلّ المطرب محمد عدوية ضيفًا على برنامج "حد النجوم" الذي تقدمه الإعلامية سالي عبد السلام، وذلك من مدينة العلمين الجديدة على القناة الأولى المصرية، وذلك في إطار مهرجان العلمين.

وقال محمد عدوية: "انبهرت بمدينة العلمين الجديدة حاجة مشرفة، والحمد لله إن فى حاجة حلوة فى بلدنا زى كدة، بلدنا جميلة وناسها جدعة، ودى تانى مرة ليا فى المهرجان حيث قدمت حفلة العام الماضى فى منطقة يو أرينا".

وتابع عدوية: "سافرت بلاد كتير فى أوروبا لكن بلدنا أحلى، والتطور عالمى، لافتا إلى أن والده صاحبه وكل حاجة فى حياته، كان أسد وصامد لما هاجموه".

مهرجان العلمين

في سياق متصل إنطلقت فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية بعد نجاح الدورة الأولى من 11 يوليو وتستمر حتى يوم 30 من شهر أغسطس المقبل على أرض مدينة العلمين الجديدة تحت شعار "العالم علمين" ويحتوى المهرجان على العديد من الحفلات الغنائية، ليس هذا وحسب بل كما توجد أيضًا ضمن فعاليات المهرجان فرصة إلتقاء بعض الإعلاميين الكبار مباشرة بمجموعة من الفنانين من خلال تصوير حلقات بعض البرامج التلفزيونية، وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية.

وقد أعلنت إدارة مهرجان العلمين عن تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان