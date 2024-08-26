بهذا الموعد... ريم البارودي تبدأ تصوير مسلسل جوبا

القاهرة - محمد ابراهيم -

تستعد النجمة ريم البارودي تصوير أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "جوبا"،



و مسلسل جوبا، إخراج محمد النقلي، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي ويعرض في 15 حلقة.

موعد تصوير مسلسل جوبا

ومن المقرر أن تبدأ التصوير 15 سبتمبر المقبل، والعمل من تأليف أحمد صبحي ومن إخراج محمد النقلي ويشارك فيه كل من منة فضالي، محمود عبدالمغني وآخرين، ومن إنتاج علي إبراهيم، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي تشويقي.



آخر أعمال ريم البارودي



والجدير بالذكر آخر ريم البارودي حدوتة بنات السباعي من مسلسل حد فاصل، وحققت نجاحًا كبيرًا من خلال مشاركتها في مسلسل نقل عام، بطولة محمود حميدة تأليف وليد خيري وإخراج عادل أديب.