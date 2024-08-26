تعرف على الرسالة الغامضة التي كتبها أحمد سعد

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الفنان أحمد سعد رسالة غامضة تكهن البعض بعدها أنها موجهه لطليقته علياء بسيوني وأنه عاد لها مرة أخرى بعد انفصالهما.

وقال أحمد سعد قائلا:" دي بنت ناس وتختلف عن كل الناس.

تصدر إسم علياء بسيوني، طليقة الفنان أحمد سعد، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول عودتها بـ أحمد سعد، بعد احتفالها بعيد ميلاده ورسالتها الرومانسية له.

واحتفلت علياء بسيوني بعيد ميلاد أحمد سعد، في الأيام القليلة الماضية، ووجهت له رسالة من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تيادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشرت صور برفقة إبنته وعلقت: "اليوم مكانش هيعدي كده، كل سنة وأنت طيب وألذ واحد في الدنيا، كل سنة وأنت منور حياة كل اللي حواليك وأنا أولهم، وطبعًا كل سنة وأنت أحلى حاجة في حياتنا ومقطعين بعض دايما، مكانش ينفع أعدي اليوم ده من غير ما اقولك أن وجودك أهم حاجة وبيخلي الدنيا أحلى دايمًا، كل سنة وأنت طيب يا حمادة".