نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. ملك قورة تخطف الأنظار بإطلالة صيفية في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة ملك قورة، متابعيها وجمهورها صورًا جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

إطلالة الفنانة ملك قورة

و ظهرت ملك قورة وهي امام البحر وهي ترتدي فستان أصفر أنيق يليق بها، مع تسريحة شعر مرفوع وارتدت بعض الأكسسورات الصغيرة التي تتناسب مع جمال إطلالتها.



و أنهالت التعليقات على الصور كما يلي: "الجميلة، قمر وكاريزما، كيوت، منورة، وغيرها الكثير من التعليقات الممزوجة بحب الجمهور لها.

آخر أعمال الفنانة ملك قورة

يذكر أن آخر أعمال ملك قورة، فيلم "جوازة توكسيك" والتي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تمامًا عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية. فهل ستنتهي رحلة فريدة وكريم بالزواج الذي يحلمان به؟

طاقم عمَل فيلم "جوازة توكسيك"

قد شارك في بطولة فيلم "جوازة توكسيك" كلًا من: "ليلى علوي، بيومي فؤاد، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، تامر هجرس، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف: لؤي السيد، وإخراج: محمود كريم.

و الجدير بالذكر أن ملك قورة تقوم بالتحضير لمسلسل "جريمة منتصف الليل"، ومسلسل "كنبة حبشي"، للعام 2024.

إيرادات فيلم "جوازة توكسيك"



حقق فيلم "جوازة توكسيك" أمس إيرادات بلغت 49 الفًا و104 جنيهات، في شباك تذاكر دور العرض المصرية، ليأتي في المركز الرابع بعد كل من ولاد رزق 3، اللعب مع العيال، عصابة الماكس.