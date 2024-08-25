على الرغم من مرور 23 سنة.. سمية الخشاب تتصدر التريند بسبب قطعة "إكسسوار"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة سمية الخشاب في الآونة الأخير التريند، بسبب مظهرها في إحدى حلقات مسلسل “عائلة الحاج متولي”، على الرغم من مرور أكثر من 23 سنة من عرضه على شاشات التلفاز، وذلك بسبب قطعة “إكسسوار”، تسمى الـ “شوكر”، والتي ظهرت بها في إحدى الحلقات وهي مرتديها، حيث صممت شركة شهيرة قطعة مماثلة لها.





الإكسسوار الـ«شوكر»، التي ارتدتها سمية الخشاب في أحد المشاهد، فقد صممت شركة مجوهرات شهيرة قطعة مماثلة لكن بتصميم مختلف قليلاََ، مما جعل الجمهور يعلقوا قائلين: «الشوكر الذي يشعل التريند في 2024 من شركة الإكسسوارات الشهيرة، كانت الفنانة سمية الخشاب ترتديه في مسلسل الحاج متولي عام 2001».

تفاصيل مسلسل "عائلة الحاج متولي"



تدور الأحداث حول (متولي) وهو رجل يبدأ حياته من الصفر، حيث يعمل لدى تاجر أقمشة يثق به كثيرًا، وبعد وفاة التاجر يتزوج متولي من أرملته وينجب منها، لتتوفى هي، ويدير هو الثروة كلها، حتى يصبح من أكبر التجار في المنطقة، لتتوالى بعدها زيجاته الواحدة تلو الأخرى.