هبوط إيرادات فيلم Hero Kid في مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 أغسطس 2024 07:28 مساءً - حقق فيلم الرسوم المتحركة Hero Kid الذي يمزج بين المغامرة والفانتازيا، إيرادات بلغت قيمتها 65,044 جنيه منذ طرحه في دور العرض المصرية.

أحداث فيلم Hero Kid

تدور أحداث فيلم Hero Kid عن ليون لي، وهو طفل صغير مشاغب يعيش في قرية Ever Peace عند سفح جبل Chicheng وبرغم نواياه الطيبة لعلاج والدته المريضة، فإن تصرفات ليون تجعله مصدر إزعاج في المدينة.

فيلم Hero Kid

بعد سلسلة من المغامرات الخطيرة، يكتشف ليون أنه تجسيد للتنين الأسطوري أرهات المرو،. كما يعلم أن والده مالكولم لي، قد أصيب بلعنة من قبل الشرير جين لينج، ومع تعرض العالم للخطر الشديد، يجب على الأب والابن تقديم التضحية القصوى لهزيمة قوى الشر.



فيلم Hero Kid من توزيع Four Star Films ومن إخراج تشيجيانغ ليو، الشهير بأسلوبه الروائي المتميز والمختلف عن غيره، يعد فيلم Hero Kid تجربة سينمائية تحمل رسالة هادفة وقوية عن الحب والتضحية ليس غرضه الترفيه فقط وجوهر البطولة الحقيقي، مما يجعله مناسباً للمشاهدة العائلية وعشاق الرسوم المتحركة وكل الفئات العمرية.

نجاح فيلم Inside Out 2

من ناحية أخري أصبح فيلم Inside Out 2 رسميا هو العمل الأكثر تحقيقا للأرباح حول العالم خلال عام 2024 مغردا بمفرده في شباك التذاكر العالمي.



وحقق فيلم Inside Out 2 إيرادات حول العالم بلغت مليار ونصف مليار دولار خلال أقل من شهرين منذ انطلاقة عرضه وبفارق كبير عن الفيلم الذي يليه في الترتيب.

وبلغت إيرادات فيلم Dune 2 حوالي 700 مليون دولار حول العالم ويأتي في المرتبة الثانية ضمن قائمة الأعمال الأكثر تحقيقا للأرباح خلال عام 2024 بفارق كبير عن Inside Out 2.



وفيلم Inside Out 2 تدور أحداثه حول تتبع حياة رايلي بعدما تقدمت في العمر وأصبحت في سن المراهقة، واستكشاف مشاعرها في هذه المرحلة.