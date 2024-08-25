عودة للزمن الجميل مع حفل "أوبرا عربي" ببورسعيد

القاهرة - محمد ابراهيم - في ليلة استثنائية أعادت الجمهور إلى زمن الفن الجميل، أحيت فرقة "أوبرا عربي" حفلًا مميزًا على مسرح قصر ثقافة بورسعيد، ضمن سلسلة الحفلات الصيفية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة تحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وبالتنسيق مع وزارة الثقافة.

افتتاح الحفل بأغاني الزمن الجميل



افتتحت الفعالية بباقة متنوعة من الأغاني والمقاطع المستوحاة من أعمال فنية قديمة، والتي تم إعادة توزيعها وتقديمها في قالب مسرحي جديد، شملت هذه الفقرات أغاني مثل: "أنت عامل إيه"، "بحلقلي وبصلي"، "أما أنت جريء"، "يا حلو صبح"، "حلاوة شمسنا"، "يا ورد على فل وياسمين"، "صغيرة عالحب"، "حمادة عزو"، "قارئة الفنجان"، و"يا واد يا تقيل".

فقرات غنائية واستعراضية متواصلة



تواصلت فعاليات الحفل الذي أقيم بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. جيهان المالكي، مع عدد من الصولوهات الغنائية التي قدمها نجوم فرقة "أوبرا عربي".

وقد اختتم الحفل بفقرة استعراضية مهداة لروح الفنان الراحل أحمد زكي، مما أضفى عليه لمسة من التأثر والحنين.

فرقة "أوبرا عربي": حفاظ على التراث الفني



أسس الفنان محمد مصطفى فرقة "أوبرا عربي" عام 2014، وهي تابعة لقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، وشاركت الفرقة في العديد من المحافل والمهرجانات المحلية والدولية. وتقدم الفرقة قوالب فنية تجمع بين الغناء، التمثيل، والاستعراضات، بشكل جديد يحاكي فكرة العمل الأصلي، بهدف استرجاع الذكريات الفنية والحفاظ على التراث الفني المصري من الاندثار.

وتعد فرقة "أوبرا عربي" النوعية الوحيدة المعتمدة بهيئة قصور الثقافة التي تقدم هذا اللون من الفنون.

أنشطة صيفية مكثفة لهيئة قصور الثقافة



تقام الحفلات الصيفية تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، من خلال الإدارة العامة للفنون الشعبية، وتستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة في تقديم أنشطة مكثفة ومتنوعة خلال فترة الإجازة الصيفية في مختلف المحافظات، من بينها عروض مهرجان العلمين في نسخته الثانية، ومهرجان أهالينا، وليالي صيف بلدنا بالمحافظات الساحلية، إلى جانب أنشطة وقوافل حياة كريمة، والمشروع الثقافي بمناطق الإسكان بديل العشوائيات، ومشروع أهل مصر لأبناء المحافظات الحدودية.

تشمل الأنشطة أيضًا فعاليات للمكتبات، وذوي الهمم، واللقاءات الثقافية، والأمسيات الشعرية، ومناقشات الكتب بنوادي الأدب، ومراكز الموهوبين، وجولات أتوبيس الفن الجميل، وورش السينما، بالإضافة إلى المسابقات التي طرحتها الهيئة للأطفال والشباب مثل "مصر تقرأ" و"مصر ترسم" ضمن مبادرة "مصر تبدع" التي أطلقتها وزارة الثقافة، وغيرها من الفعاليات.