صلاح عبد الله يعلن انتهاء تصوير مشاهده في مسلسل "تيتا زوزو"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان صلاح عبد الله تصوير مشاهده في مسلسل "تيتا زوزو"، والذي من المقرر عرضه خلال الفتره القادمة.

منشور صلاح عبد الله



ونشر صلاح عبد الله عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك "صور من كواليس المسلسل وعلق قائلا: "إمبارح خلصت دوري في مسلسل ‫تيتا زوزو‬ وأنا مروح قلت لنفسي لسه بمثل يعني لسه عايش وبشتغل وقادر عالعطاء يعني لسه عندي أمل في الغد.. لحظات اليأس والزهق والخنقة والإحساس بالعجز والعَجَّز لحظات ضعيفة جدًا ولحظات الأمل في بُكره أقوى منها قوي بفضل المولى عز وجل الحمدلله".

طاقم عمل المسلسل



يشارك في بطولة مسلسل "تيتا زوزو" كل من حمزة العيلى، مصطفى غريب، محمد الكيلاني، نور محمود، ومحمود البزاو، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين. من المقرر أن ينضم عدد آخر من الفنانين إلى قائمة الممثلين خلال الفترة المقبلة، وفقًا لعمليات التصوير. المسلسل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل، ومن المتوقع عرضه قريبًا على شاشات المتحدة، بإنتاج شركة سينرجى.



آخر أعمال صلاح عبد الله الدرامية

يذكر أن آخر أعمال صلاح عبد الله مسلسل العتاولة، بطولة أحمد السقا تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى وشارك في العمل عدد كبير من النجوم منهم زينة، طارق لطفي، مي كساب، فريدة سيف النصر، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع، مريم محمود الجندي وآخرين.