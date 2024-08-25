عروض متنوعة في الأسبوع الأخير لمهرجان العلمين وختام دوري المكتبات

القاهرة - محمد ابراهيم - أجندة فعاليات متنوعة تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة هذا الأسبوع، ضمن برامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، تنطلق فعالياتها بدءً من اليوم الأحد وحتى نهاية الشهر الحالي.

تدشين المرحلة الثانية لورشة اعتماد المخرجين الجدد

تدشن هيئة قصور الثقافة، اليوم الأحد، فعاليات المرحلة الثانية من ورشة اعتماد المخرجين الجدد، وتتضمن تدريبات مكثفة لعدد 15 مخرجا شابا، من خلال 20 محاضرة تقدم بنظام "الماستر كلاس"، ويحاضر بها نخبة من الأكاديميين والمتخصصين من أجيال مختلفة.



يدير الورش الكاتب سامح عثمان، مدير إدارة التدريب بالإدارة العامة للمسرح، وتستمر حتى 3 سبتمبر المقبل.

انطلاق ملتقى مراسم أبنوب الأول للرسم والتصوير

وتنطلق اليوم الأحد فعاليات ملتقى "مراسم أبنوب الأول للرسم والتصوير"، بمحافظة أسيوط، بمشاركة 15 فنانًا تشكيليا، القومسيير العام للملتقى الفنان د. محمد ثابت بداري، ويستمر حتى 4 سبتمبر المقبل.

ختام أسبوع "المرأة بين الثقافة والفنون" بالفيوم

كما تشهد مكتبة الطفل والشباب بطامية، اليوم أيضا، ختام فعاليات الأسبوع الثقافي الثاني "المرأة بين الثقافة والفنون"، والذي تضمن عددًا من اللقاءات التوعوية، بجانب مجموعة من الورش الحرفية والمشغولات اليدوية، بهدف تنمية الموهبة والحس الفني لدى المشاركات، في ضوء اهتمام وزارة الثقافة وهيئة قصور الثقافة بالتثقيف والتعليم الحرفي للمرأة، وإثراء الجانب الفني والإبداعي لديها.

فلكلور الصعيد وبحري في ختام مهرجان العلمين

وخلال الأسبوع الأخير من مهرجان "العالم علمين" في نسخته الثانية، تقدم هيئة قصور الثقافة باقة من العروض الفنية المتميزة والمستوحاة من فلكلور الصعيد وبحري ومحافظات شرق الدلتا.

ويشهد الممشى السياحي بالمدينة الترفيهية عروضًا متنوعة لفرق الفنون الشعبية من محافظات: سوهاج، الوادي الجديد، مطروح، الإسكندرية، والشرقية وأوبرا عربي، وتنطلق مساء اليوم مع فقرات استعراضية لفرقتي سوهاج وأطفال الأنفوشي للفنون الشعبية، وذلك ضمن الفعاليات المجانية المقدمة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ختام جولات أتوبيس الفن الجميل

ويختتم أتوبيس الفن الجميل جولاته المتحفية بالقاهرة، هذا الأسبوع، وتشمل الجولات زيارة إلى "قصر محمد علي" بالمنيل، صباح غد الاثنين، وتتضمن لقاء بعنوان "مفهوم الجمال الفني، بجانب زيارة يوم الأربعاء المقبل إلى "متحف الفن الإسلامي" يعقبها مسابقة ثقافية للأطفال.

استمرار برنامج قرى "حياة كريمة" ببرج العرب

وتتواصل هذا الأسبوع فعاليات برنامج قرى "حياة كريمة" والمنفذ بمركز برج العرب بمحافظة الإسكندرية.

وتشهد الفعاليات معرضا للكتاب، وعددًا من المحاضرات واللقاءات التوعوية لنخبة من الأكاديميين والمتخصصين، بجانب وورش الأشغال اليدوية، ورش الحكي والألعاب الشعبية، فقرات اكتشاف المواهب، والعروض الفنية والأمسيات الشعرية.

الخميس.. ختام دوري المكتبات بروض الفرج

ويوم الخميس المقبل، يستقبل قصر ثقافة روض الفرج، ختام فعاليات برنامج "دوري المكتبات"، لرواد المواقع الثقافية بالمحافظات.



ويشهد حفل التصفيات منافسات قوية بين المشاركين بالأقاليم الثقافية الستة، ويتم منح الأقاليم الفائزة جوائز قيّمة، وذلك بهدف الارتقاء بالنشء، وتطوير قدراتهم المعرفية.

كما تحفل الأجندة بعدد من اللقاءات التثقيفية والأدبية بمشاركة نخبة من الأدباء والمفكرين، هذا بالإضافة إلى استمرار الحفلات الصيفية بالمحافظات، والورش الفنية ضمن أنشطة مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" ومنها: تعليم فن البكسل آرت، السينوغرافيا، مبادئ التمثيل، الخط العربي، الكتابة الصحفية، وإعادة التدوير وغيرها.