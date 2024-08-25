نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. رانيا فريد شوقي تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الفنانة رانيا فريد شوقي، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما وجهت رسالة لزوجها بمناسبة عيد زواجهما، من خلال منشور لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

منشور رانيا فريد شوقي

وقالت رانيا في منشورها: "كل سنة وانت حبيبي عيد جوازنا الـ 9 وعقبال العمر كله يا راجل يا طيب ياللي عمري معاك احلى من الشهد المدوب، شكرا حبيبي على كل حاجة وكل مجهود بتبذله من اجلنا كأسرة وممتنة جدا لكل حاجة بتعملها لي ربنا يخليك ليا ويديمك نعمة في حياتي".



آخر أعمال رانيا فريد شوقي

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا فريد شوقي الفنية، هو مشاركتها في مسلسل" المداح" الجزء الثالث، الذي عرض في دراما رمضان 2023، وقد انتهت أحداثه على حرق شخصية هند بنت الأحمر التي قدمت دورها الفنانة لوسي، بجانب ظهور الفنان ماجد المصري كضيف شرف، والعمل بطولة حمادة هلال، لوسي، صبحي خليل، خالد سرحان، هبة مجدي، محمد رياض، دنيا عبد العزيز، هلا السعيد، حنان سليمان، أحمد ماهر، أحمد كشك، محمد عز، وغيرهم، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.