نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد عودتها لـ أحمد سعد.. علياء بسيوني تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم علياء بسيوني، طليقة الفنان أحمد سعد، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول عودتها بـ أحمد سعد، بعد احتفالها بعيد ميلاده ورسالتها الرومانسية له.

واحتفلت علياء بسيوني بعيد ميلاد أحمد سعد، في الأيام القليلة الماضية، ووجهت له رسالة من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تيادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشرت صور برفقة إبنته وعلقت: "اليوم مكانش هيعدي كده، كل سنة وأنت طيب وألذ واحد في الدنيا، كل سنة وأنت منور حياة كل اللي حواليك وأنا أولهم، وطبعًا كل سنة وأنت أحلى حاجة في حياتنا ومقطعين بعض دايما، مكانش ينفع أعدي اليوم ده من غير ما اقولك أن وجودك أهم حاجة وبيخلي الدنيا أحلى دايمًا، كل سنة وأنت طيب يا حمادة".

آخر أعمال أحمد سعد

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد سعد الغنائية، هي أغنية "هتجنن منه" مع مي عمر وشقيقه عمرو، والأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان حمني، توزيع إيهاب كلوبيكس، ماستر أمير محروس.

ومن آخر أعماله أيضًا، هو أغنية "سعودي وأسمر"، حيث حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا فور طرحها وتفاعل معاها الجمهور بشدة وتزايدت المشاهدات حتى وصلت لـ 365 ألف مشاهدة.