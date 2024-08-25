نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلاده.. تعرف على أبرز المحطات الفنية لـ حسين الجسمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف اليوم الأحد 25 أغسطس عيد ميلاد النجم الإماراتى حسين الجسمى، ويعد من أهم وأبرز المطربين العرب الذين يتمتعون بشعبية كبيرة في الوطن العربى، وتميز بالذكاء والإصرار والطموح والعزيمة والحنجرة الذهبية التي لا يستطيع أحد أن يقلده، ويرصد دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز المحطات الفنية له.

أغاني حسين الجسمي الوطنية



قدم النجم حسين الجسمي، العديد من الأغاني الوطنية لمصر، والتي اقترب عددهم من 12 أغنية وهم: "بحبك وحشتيني"، "مبروك لمصر"، "مساء الخير"، "تسلم ايدينك"، "اجدع ناس"، "بشرة خير"، "رسمنالك"، "سيادة المواطن"، "هذه مصر"، "فرحان بمصر"، "متخافوش على مصر، رمضان في مصر".

بحبك وحشتيني



هى أولى الأغنيات الوطنية التى قدّمها حسين الجسمى لمصر، والتى غناها للمرة الأول خلال فيلم "الرهينة" للنجم أحمد عز، أثناء مشهد عودة أبطال الفيلم من أوكرانيا إلى مصر مرة أخرى والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد

تسلم إيديك



كانت بداية مرحلة جديدة فى الغناء نتيجة ظروف سياسية عاشتها مصر، ولم يبخل الجسمى أو يتردد فى قول كلمته بالغناء، فغنى "تسلم إيديك" التى كتبها الشاعر الغنائى نادر عبدالله ولحنها وليد سعد، ونجحت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وكانت موجهه للرئيس عبد الفتاح السيسى قبل توليه الرئاسة.

بشرة خير



هى الأغنية التى استطاع بها الجسمي أن يدخل كل شوارع وحوارى مصر وهي تعتبر أعلى أغانى الجسمى استماعا ونجاحا نتيجة ظروف صاحبت طرح تلك الأغنية إضافة إلى "حلاوة" الأغنية كلاما ولحنا وتوزيعا، وزاد من ذلك النجاح فكرة كليب بسيطة جدا، أصبح يحاكيها كل من يسير أو يسمع الأغنية فى الشارع، طرحت للمرة الأولى عام 2014 وقت الانتخابات الرئاسية والتي فاز بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والأغنية من كلمات أيمن بهجت وألحان عمرو مصطفى وتوزيع توما.

رسمنالك



طرح أيضا النجم حسين الجسمى أغنية "رسمنالك" والتى غناها فى افتتاح العاصمة الادارية، من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع أمين نبيل وأحمد الموجى.