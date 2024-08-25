نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. أحلام تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الفنانة أحلام، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد انتشار أنباء حول انفصالها عن زوجها وخيانته لها.

وأدى ذلك الأمر، إلى خروج أحلام للرد على نلك الشائعات، والكشف حقيقة إنفصالهما، من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا، حيث كتبت: "أنا ومبارك مش فقط زوجين أنا ومبارك أصدقاء بيننا أشياء كثير حلوة ويكفي فاهد وفاطمة ولولو هذيلا عيون وقلب وروح مبارك.. وأنا طلبت منه ما ينزل أي شيء بخصوص هذا الموضوع لكن هو رفض قال لي كل شيء ولا أنتي، هذه الكلمة تسوى عندي الدنيا ومافيها".



وتابعت: "شكرًا لك وعلى محبتك لنا اللي من القلب وشكرًا لكل من يحبنا ويدعي لنا بالفرح والسعادة والخير".

آخر أعمال أحلام

أطلقت أحلام مؤخرًا ألبومها الغنائي الجديد "السيدة الأولى"، الذي يتضمن خمس أغنيات من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، تم طرحه في منتصف يناير الماضي. يتميز الألبوم بنغمات شرقية عصرية وحيوية، تعكس التطور والرشاقة في عالم الموسيقى والغناء العربي.

تفاصيل ألبوم "السيدة الأولى"





وتضم أغاني الألبوم: "السيدة الأولى" من كلمات عبد الله بوراس وتوزيع عصام الشرايطي، "أخفي الهوى" بكلمات ابن الفارض وتوزيع عصام الشرايطي، "يا هلا" من كلمات علي مساعد وتوزيع عصام الشرايطي، "أيام الصفاء" من كلمات الأمير عبد الله الفيصل وتوزيع عمر الصباغ، و"العطر" من كلمات علي مساعد وتوزيع عمر الصباغ.