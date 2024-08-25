نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني يقترب من تحقيق 7 مليون مشاهدة بـ "هرمون السعادة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق المطرب تامر حسني نجاحًا كبيرًا بأغنية “هرمون السعادة”، الذي قام بطرحها خلال موسم الصيف العام الماضي ونالت إعجاب الجمهور، ووصلت عدد مشاهداتها حتى الآن وبعد مرور عام إلى 6.4 مليون مشاهدة أي تقترب من 7 مليون.



تفاصيل الأغنية



وأغنية هرمون السعادة هي من كلمات الشاعر أحمد جابر ومن ألحان الملحن علي الخواجة توزيع حاتم محسن ومكساج مودي منير.

وتقول كلمات أغنية "هرمون السعادة"



مسيلي على الحبايب

الحاضر واللي غايب

القعدة الليلة حلوة

والسكر فيها دايب

كل الصحبة الجميلة

متجمعين في ليلة

مش هنسيب حد يمشي

لسه السهرة طويلة

ما تيلا بينا نعيش شوية

لسه السنين الحلوة جاية

والحزن بح من النهاردة

عايزين دلع في كل ثانية

أرجوك ده إحنا استوينا

أرجوك ده إحنا اتهرينا

إيه يا عم الحظ مالك

ما تحس شوية بينا

ويا هرمون السعادة

اليوم ده ملوش إعادة

لو هتشربنا قهوة

أرجوك ماتكونش سادة

تامر حسني يعلن انتهاء موسم حفلات الصيف

وأعلن تامر عن انتهاء حفلات الصيف وذلك من خلال نشر عدة صور من الحفل برفقة أولاده وأيمن عباس من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام معلقًا:" أفضل نهاية لحفلات الصيف ".

آخر أعمال تامر حسني





يذكر أن آخر أعمال تامر حسني أغنية يانهار أبيض الذي طرحها اليوم، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان سامر أبو طالب، توزيع أمين جمال، ماستر علي فتح الله.



كلمات أغنية يانهار أبيض





عليك حلاوه ملغبطاني

وكل ثانيه تحلو تاني

حبيبي جنبي شكرًا يا دنيا

يا راضيه عني ومظبطاني

يا نهار أبيض عالتوليفه

ضحكتك عالقلب خفيفه

إنت ماشي ازاي كده عادي

ده الأصول تمشي بتشريفه 2x

جمالك والله عاملي قلق

مخلي الكل مركز فيك

وأنا اللي بموت من الغيره عليك

كفايه حلاوه وعالهادي

يا إما هجيلك وأخبيك

ده سحرك غير الكل فرق

كفايه يا ناس بطلوا تقليد

ده سابق أوي عنكوا وبعيد

ما كفايه حلاوه وعالهادي

دي نار الناس عماله تزيد

يا نهار أبيض عالتوليفه

ضحكتك عالقلب خفيفه

إنت ماشي ازاي كده عادي

ده الأصول تمشي بتشريفه 2x