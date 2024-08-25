نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيرين عبد النور: "خسرت كل أموالي في البنوك لأني وثقت بأشخاص لعبت بها القمار" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة سيرين عبد النور خلال استضافتها في برنامج "عندي سؤال" الذي يقدمه الإعلامي محمد قيس على شاشة المشهد، أنها فقدت أموالها بسبب الأزمة المالية التي مر بها بلدها لبنان.

وقالت سيرين عبد النور: "خسرت كل شيء في الأزمة المالية بلبنان لم يكن لدي حساب بنكي خارج لبنان، كنت أثق في البنوك اللبنانية، الخسارة توجع، ليس لأنك خسرتك أموالك ولكن لأنك وضعت ثقتك في أشخاص كانوا يلعبون القمار بأموالك".

وأضافت: "في هذه المرحلة تقول "معلش" أنا صنعت الأموال وليس هم من صنعوني، وتفكر أنك ستقف على قدميك من جديد وتجمع أموالك وهذه المرة ليس لك لكن لأن لديك أولاد".

وكان آخر أعمال سيرين عبد النور مسلسل "النسيان"، الذي تدور أحداثه حول زوجين يعيشان حياة سعيدة برفقة ولديهما، إلى حين وقوع حادث يقلب حياتهم رأسًا على عقب، حيث يُختطف ابناهما فيحاولان البحث عنهما لإعادة لم شمل الأسرة من جديد، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم والنجمات، منهم: سيرين عبد النور، قيس الشيخ نجيب، ندى أبو فرحات، يورغو شلهوب، كارول الحاج، فادي أبو سمرا، وغيرهم، والمسلسل من تأليف شادي كيوان، وإخراج الفوز طنجور، وقد حقق المسلسل نجاحًا جماهيريًا كبيرًا فور طرحه عبر شاشات التلفزيون المختلفة في شهر مايو الماضي.

وايضا شاركت في مسلسل «العين بالعين» الذي عُرض في أغسطس 2022 وشاركها في البطولة الفنان رامي عياش، وتدور أحداث المسلسل حول طلب رندة من الصحفية نورا مراقبة زوجها غسان لكشف علاقته بعشيقته السرية، وأثناء ذلك تشهد نورا جريمة قتل غسان وتتحول لمشتبه رئيسي في قتله، المسلسل من بطولة سيرين عبد النور، رامي عياش، طوني عيسى، ختام اللحام، كريستين شويري، يوسف حداد، ومن إخراج رنده علم، وسيناريو وحوار سلام كسيري