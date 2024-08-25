نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نوستالجيا... تعرف على علاقة محمد عبد الوهاب بوليد توفيق وماهو اللغز الذي تركه معه؟ في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

دائما ما نسترجع ذكريات الماضي لكي نتعلم منها، ويذهبنا الحنين إليها لنعيش في عالم ثاني ونستكشف أجواه جديدة، ولنتعرف أيضا عن الأشياء المخفية من وراء الكاميرات والأضواء، فالنبحث دائما على نجمنا المفضل.



ويبرز دوت الخليج الفني حكاية جديدة من حكايات الزمن الجميل نصيحة تركها الموسيقار محمد عبد الوهاب للمطرب اللبناني وليد توفيق.



لنبدأ الحكاية عندما كشف وليد توفيق عن حبه وتعلقه بمحمد عبد الوهاب وبليغ حمدي وكيفية كانت بدايته الفنية معهم.



وقال :"أن الفنان محمد عبدالوهاب أكد عليه بالإستمرار والمداومة على تدريب صوته، وأن يجعله جاهزاً بإستمرار، وأن يكون لديه نوعاً خاص به في الغناء، وأن يترك الكثير في عالم الفن، وأن يحاول أن يقدم أغانى تشبهه" .

وأضاف : أغنية “بلاش توبسنى في عينيا”، والتى قد شارك فيها الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب، والتى قام بغنائها في فيلم “قمر الليل”، وأكد أن محمد عبدالوهاب هو من قام بإختيار لحن الأُغنية هذه لما فيها من تشابه كبير مع أغانى الراحل.



أبرز المعلومات عن وليد توفيق

ولد وليد توفيق في 8 من شهر لإبريل لعام 1954، بمدينة طرابلس في شمال لبنان، وإسمة الحقيقى وليد توتنجى، ونجح في الظهور بمصر، حيث أنه قدم الكثير من الحفلات وكذلك سجل الكثير من الفيديوهات، كما شارك أيضاً في الكثير من الأفلام السينمائية وظهر فيها بأداء متميز مثل”سمك بلا حسك، قمر الزمان، أنا والعذاب وهواك، وداعاً للعزوبية، ساعى البريد”، وظهر بصورة رائعة ومختلفة في فيلم “من يطفئ النار”.

