فريدة سيف النصر تستنكر تصريحات محامي شركة روتانا ضد شيرين وتعلق بهذة الكلمات

القاهرة - محمد ابراهيم - علقت الفنانة فريدة سيف النصر على أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب مع شركة روتانا موجهة رسالة خاصة إلى محامي الشركة من خلال حسابها الشخصي على موقع فيسبوك.

قالت فريدة سيف النصر: "إيه إللي أنت بتعمله في بنت بلدك ده يا راجل؟ الناس مبتتعظش من الموت ليه؟ متسهلها، ربنا يسهلهالكم دنيا وآخره."

تابعت: "ما كفايه بقى، أنا مش متخيلة إن الوليد موافق على كده. انتم بتطولوا الشغل بتاعكم، هو مافيش غيرها ولا إيه؟ وبعدين مافيش مطرب اتعاقد معاكم واشتغل لمصلحة مين يا متر؟".

وأردفت: "خدوا اللي تاخدوه واعتقوها لوجه الله كفاية. احنا كفنانين نطالب النقابات بالتدخل، ولو تطلب الأمر نرفع الموضوع للرئاسة. كفاية بقى.

واختتمت قائلة:' روتانا أصبحت مقبرة المطربين المصريين. وأنا مش مطربة لكني مصرية، وهي مصرية، وحضرتك من فين؟

تصدر اسم النجمة شيرين عبد الوهاب تريند محرك البحث جوجل، عقب تصريحاتها المثيرة للجدل مع الإعلامي عمرو أديب، والذي اتهمت محاميها بالتقصير في أزمتها مع شركة روتانا الأمر الذي دعا المستشار القانوني ياسر قنطوش تنحيه عن تولي قضايا الفنانة شيرين.