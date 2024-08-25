نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد أنباء عودتها لأحمد سعد .. علياء بسيوني تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت علياء بسيوني طليقة الفنان أحمد سعد ترند جوجل وذلك بعد احتفالها بعيد ميلاده خلال حسابها الشخصي على موقع" إنستجرام " وهو ما جعل جمهوره يتكهن بعودتهما مرة أخرى.

ونشرت علياء، صورة لسعد وابنته، وعلقت: "اليوم مكنش هيعدي كده كل سنة وأنت طيب وألذ واحد في الدنيا كل سنة وأنت منور حياة كل اللي حواليك وأنا أولهم وطبعًا".

وأضافت: "كل سنة وأنت أحلى حاجة في حياتنا ومقطعين بعض دايمًا، مكنش ينفع أعدي اليوم ده من غير ما أقولك أن وجودك أهم حاجة وبيخلي الدنيا أحلى دايمًا كل سنة وأنت طيب يا حمادة".

ويذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد سعد الغنائية، هو أغنية "سعودي وأسمر"، حيث حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا فور طرحها وتفاعل معاها الجمهور بشدة وتزايدت المشاهدات حتى وصلت لـ 365 ألف مشاهدة.