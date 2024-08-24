نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاح حفله بالساحل.. راغب علامة يوجه رسالة شكر للشعب المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المطرب راغب علامة عن مدى سعادته بعد نجاح حفله بالساحل الشمالي في مصر، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور "انستجرام" والذي أقيم رافعََا شعار "كامل العدد".

ونشر راغب علامة مجموعة صور من الحفل معلقاََ: "انتوا في الجمال حاجة مش عاديّة، شكرًا مصر بحبكو جدًا جدًا جدًا".

آخر أعمال راغب علامة





يشارك أن آخر أعمال النجم راغب علامة، أغنية شو عامل فيا،والتي حازت على اعجاب الجمهور في الوطن العربي.

كلمات أغنية شو عامل فيا

شو عامل فيّ روق عليّ ما فيّ إنساك

شوفك بعينيّ وأقرب ليّ من حالي بلقاك

إبعد ما في صعب عليّ روحي فداك

شو عامل فيّ روق عليّ ما فيّ إنساك

شوفك بعينيّ وأقرب ليّ من حالي بلقاك

إبعد ما فيّ صعب علي روحي فداك

شو عامل فيّ روق عليّ ما فيّ إنساك

شوفك بعينيّ وأقرب ليّ من حالي بلقاك

إبعد ما في صعب عليّ روحي فداك

بدي قلك

إنه قلبي ذايب غرام

لو تبعد عني

ما يضمك قلبي عيني لا تنام

بدي قلك

إنه قلبي ذايب غرام

لو تبعد عني

ما يضمك قلبي عيني لا تنام

شو عامل فيّ روق عليّ ما فيّ إنساك

شوفك بعينيّ وأقرب ليّ من حالي بلقاك

إبعد ما فيّ صعب عليّ روحي فداك

روحي إنت عمري كل قلبي نداك

ما بدي غيرك يبقى حدي بدي هواك

روحي إنت عمري كل قلبي نداك

ما بدي غيرك يبقى حدي بدي هواك

شو عامل فيّ روق عليّ ما فيّ إنساك

شوفك بعينيّ وأقرب ليّ من حالي بلقاك

إبعد ما فيّ صعب عليّ روحي فداك

شو عامل فيّ روق عليّ ما فيّ إنساك

شوفك بعيني وأقرب ليّ من حالي بلقاك



إبعد ما فيّ صعب عليّ روحي فداك

شو عامل فيّ روق عليّ ما فيّ إنساك

شوفك بعينيّ وأقرب ليّ من حالي بلقاك

إبعد ما فيّ صعب عليّ روحي فداك

شو عامل فيّ روق عليّ ما فيّ إنساك