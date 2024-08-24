نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إلغاء حفله.. تطورات الحالة الصحية لـ محمد منير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تطورت الحالة الصحية للكينج محمد منير، بعد أن أعلن تأجيل الحفل الغنائي والذي كان مقرر إقامته يوم الخميس المقبل 22 أغسطس، بعروس البحر المتوسط مدينة الإسكندرية، وذلك حسب بيان صادر عنه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكشف مصدر مقرب من محمد منير، في إحدى التصريحات الصحفية، أن من المقرر خضوعه لعملية جراحية في الساعات المقبلة، حيث يجري حاليًا العديد من الأشعة والفحوصات الطبية، استعدادًا لدخوله غرفة العمليات في ألمانيا.



وكان قد كشف نورالدين عبدالرحيم الطبيب المعالج لـ الكينج محمد منير، عن أول ظهور للفنان محمد منير من خلال مقطع فيديو له عبر موقع «فيسبوك»، قائلا: «بطمئن جمهور الكينج محمد منير على سلامته.. وربنا يحفظه من كل سوء.. دعواتنا لك بكل الخير.. وكل مشاعر الحب والتقدير والأمنيات الطيبة».



ومن جانبه، قدم محمد منير، عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات على «فيس بوك»، اعتذارًا لجمهوره عن قرار تأجيل الحفل، لحين إشعار آخر، ولم يكشف عن أسباب إرجاء الحفل، مكتفيًا بوصفها بالأسباب الطارئة، حيث كتب: “نعتذر لجمهورنا عن تأجيل الحفل القادم المقام يوم 22 أغسطس 2024 في حديقة أنطونيادس بالإسكندرية لأسباب طارئة، وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد للحفل قريبًا”.

وفي وقت لاحق روج محمد منير، لـ حفله بالإسكندرية، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ووجه رسالة لـ جمهوره قائلًا: “جمهوري العظيم رسالتي لكم اليوم هي محبتي الكبيرة لكم، أنتو الصاحب والأهل والمشوار، أشوفكم جميعًا في حفلتي القادمة في إسكندرية يوم الخميس 22 أغسطس، مستنيكم يا أصحابي في المشوار، أنا بخير طول ما جمهوري بخير”.

أسعار تذاكر حفل محمد منير في الإسكندرية



وطرحت الشركة المنظمة للحفل، أسعار التذاكر في 4 فئات، وجاءت كالآتي:

الفئة الأولى 300 جنيه.

الفئة الثانية 600 جنيه.

الفئة الثالثة 1000 جنيه.

الفئة الرابعة 2500 جنيه.