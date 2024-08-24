هبة الله تامر تكتب: حمادة هلال أسطورة نجاح بدأت من الدموع إلى المداح

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أحمد جودة - القاهرة - هبة الله تامر تكتب: حمادة هلال فنان يواكب جميع الأجيال

يعتبر حمادة هلال مثالًا حيًّا على رحلة صعود ونجاح الفنان الحقيقي، حيث راوده حلم الشهرة منذ نعومة أظافره، حيث لاحظ أقاربه جمال صوته وطلبوا منه الغناء في الأفراح والموالد، حتى التقى بالفنان حسن إش إش الذي أحب صوته، وقدمه للفنان حميد الشاعري، الذي كان سببًا فى تقديمه لشركة هاى كواليتى، ومن هنا بدأت أحلامه تتحقق، وانطلقت نجوميته عام 1996 مع ألبوم "الأيام" ونجاح اغنية "دايما دموع"، استطاع حمادة من خلال أعماله الفنية أن يواكب جميع الفئات والأجيال، وتمكن من خطف قلوب الجماهير وظهر بشكل مميز ومختلف.

تميز حمادة هلال بالانفراد منذ بداية مشواره الفني، وكان لديه رؤية فنية خاصة، نجح في تطوير نفسه واستخدام لغة قريبة إلى جميع الفئات، كان آخرها أغنية "حصل" من كلمات حازم أكس، وألحان أورتيجا، حيث ظهر فيها بأربع شخصيات مختلفة، مخاطبًا فيها القبطان ورجل الأعمال والمهراج والمجذوب، كما اختار جانبًا رومانسيًا في أغنية "روح الروح"، وصنع العديد من الأغاني الرومانسية مثل "خدني ليك" و"لما بتلمسني" و"الحب حلو" و"بحس معك" و"حلم سنين" و"مستني إيه" و"لو بيدي" و"إيه في الجمال"، وغيرها.

استطاع هلال أيضًا أن يواكب الجيل المعاصر ويضع بصمته في الألحان السريعة، وصنع "أفيهات" خاصة به، بعد طرحه أغنية "اشرب شاي"، رفع شعار "أسخر من نفسك قبل أن يسخر منك الآخرون"، وينشر من حين لآخر مقاطع فيديو ساخرة وتغريدات، كما طرح كليب "أوه لا لا" الذي تم تصويره بالكامل بطريقة الأنيميشن، ولم ينسَ الجانب الكوميدي، حيث ظهر الطابع الكوميدي في معظم أعماله وأغانيه، وآخرها أغنية "متغيرة"، كما اهتم بالجانب الوطني وقدّم أغاني تحث على الروح الوطنية والكفاح مثل "شهداء 25 يناير" و"تحيا العلم المصري" و"ارفع راسك فوق"، وغيرها.

خاطب حمادة هلال الأطفال من خلال أعماله، حيث صنع مسلسل كرتون "شغل عفاريت" وطرح عدة أغاني مثل "سبونش بوب" و"الفأر السندق" و"عزة" و"القطة العامية" و"النهاردة عيد ميلاد"، وغيرها، كما اهتم بعشاق الرياضة وألعاب القوى من خلال فيلم "حلم العمر" الذي يتحدث عن حياة أبطال ألعاب القوى، وقدم عدة أغاني تحفيزية مثل "من دلوقتي"، في الجانب الديني، قدم أغاني مثل "محمد نبينا" و"خلقتني"، صنع أيضًا بصمة خاصة في الجانب الأسري والعائلي من خلال أعماله الدرامية مثل مسلسلات "ابن أصول" و"ولي العهد" و"طاقة قدر"، وغيرها.

كما خاطب الأمهات ومدحهن من خلال أغانيه مثل "متحملاني" و"يا غالية" و"بحبك يا أمي"، وغيرها، قدم أيضًا أغاني مثل "الناس الحلوة" و"عايش بينهم" و"يا عيني على الأخوات" و"مبروك علينا" و"يارب بارك لمتنا" و"حماتي بتحبني"، وغيرها، وفي السينما، قدم أفلامًا تناسب جميع الفئات مثل "العيال حبيبة" و"العيال هربت" و"الحب كده" و"أمن دولت" و"حماتي بتحبني"، وغيرها، لعشاق الرعب والغموض، صنع حمادة هلال جانبًا مرعبًا ودراميًا مشوقًا من خلال سلسلة مسلسلات "المداح"، وقدم عدة أغاني بالطابع المرعب مثل "لاقيناك حابس فاجيناك لابس" و"آيات الله مدد".