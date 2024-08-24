نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد حفلها الأخير.. هيفاء وهبي تقدم الشكر لأهل كفر الشيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استمرارًا لحفلات موسم الصيف، أحيت الفنانة هيفاء وهبي، أولى حفلاتها في مصر مساء امس الجمعة الموافق 23 أغسطس بمحافظة كفر الشيخ، حيث يعد هذا الحفل الأول لها بعد رفع إيقافها عن التمثيل والغناء بمصر.



وأعربت الفنانة هيفاء وهبي عن سعادتها بـ حفلها الذي أقيم في مارينا دلتا كفر الشيخ، حيث نشرت فيديو من الحفل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليه قائلة: "أحلى الأوقات هي وجودي بين أحلى ناس، أهالي كفر الشيخ السنة إلى فاتت كنتوا كتار، هالسنة كنتوا أكتر، شكرََا من قلبي محبتكم وحضوركم".



ومن جانب آخر، انتهت أزمة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي في مصر بشكل نهائي بعد التصالح بينها وبين شركة "الريماس" للإنتاج الفني التي كانت قد قدمت شكوى ضدها وأيضًا انتهاء الأزمة بينها وبين منظم الحفلات ياسر الحريري.

التصالح بين هيفاء وهبي وياسر الحريري



وأعلنت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، عن انتهاء الأزمة بين النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ومنظم الحفلات ياسر الحريري، والتي نشأت بسبب خلاف حول حفل أقيم في الساحل الشمالي. تم التوصل إلى تصالح بين الطرفين، مما أدى إلى إنهاء النزاع.

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا أكدت فيه إلغاء قرار منع إصدار تصاريح العمل لهيفاء وهبي في مصر، مؤكدة أن الفنانة الآن لديها كامل الحقوق لممارسة نشاطها الفني والحصول على التصاريح اللازمة للعمل داخل البلاد.

رفع الإيقاف من نقابة المهن التمثيلية



كما أعلنت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، عن رفع الإيقاف عن هيفاء وهبي بعد انتهاء أزمتها مع شركة "الريماس" للتصالح بينهما وتم التنازل وديًا عن الشكوى التي كانت مقدمة ضدها من قبل الشركة، مما يسمح لها بمزاولة أنشطتها الفنية بشكل طبيعي.