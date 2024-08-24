نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. محمد سامي يقرر توقف تصوير مسلسل إش إش لـ مي عمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يواصل محمد سامي استنئتاف تصوير مشاهد مسلسل إش إش استعداد للمشاركة به في موسم رمضان المقبل.



سبب توقف مسلسل إش إش



وقرر محمد سامي إقاف تصوير المسلسل نظرًا لإنشغاله بمعاينة أماكن أخرى للتصوير بها في العمل.



مسلسل "إش إش" في رمضان 2025





يستعد الثنائي محمد سامي ومي عمر لطرح أحدث أعمالهما، وهو مسلسل "إش إش" الذي سيتم عرضه ضمن مسلسلات رمضان المقبل 2025، وتؤدي مي عمر دور راقصة في هذا المسلسل المكون من 30 حلقة. ومن المتوقع أن يحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا بفضل مشاركة عدد من النجوم البارزين مثل ماجد المصري، طارق النهري، هالة صدقي، شيماء سيف، إدوارد، ومحمد الشرنوبي. ويبدأ تصوير حلقات المسلسل قريبًا استعدادًا لطرحه في الموسم الرمضاني المقبل.

آخر أعمال محمد سامي



و الجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد سامي مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، بجانب نخبة من نجوم الفن، والذي لاقى نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه على قنوات mbc مصر، وهو من

نوعيه مسلسلات ال ١٦ حلقه.



قصة مسلسل "نعمة الأفوكاتو"



تدور أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي، حيث تعمل المحامية الطموحة ( نعمة) على مساندة زوجها الفاشل كي ينجح في حياته، لكن حياتها تنقلب رأسًا على عقب بعد إكتشافها خيانته لها، وتحاول الإنتقام منه.



أبطال مسلسل "نعمة الأفوكاتو"



مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي، ومن بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبد الناصر، طارق النهري، أحمد ماجد، ولاء الشريف، ونخبة من النجوم، ومن إخراج محمد سامي وإنتاج مها سليم.