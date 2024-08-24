بفستان أحمر.. كارولين عزمي تتألق بأحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم -

شاركت الفنانة كارولين عزمي، جمهورها مجموعة من الصور الجديدة لها، حيث تألقت بإطلالة أنيقة ومميزة تليق بها من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

إطلالة كارولين عزمي تبهر جمهورها

إطلالة الفنانة كارولين عزمي

تألقت كارولين عزمي بفستان أحمر طويل يليق بها وبجمالها الساحر، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على الميكب الهادئ الذي يبرز جمال وجهها، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.



آخر أعمال الفنانة كارولين عزمي



و الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة كارولين عزمي مسلسل "الوصفة السحرية" وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي كوميدي، حول أن عدة زوجات تعاني من المشاكل والخلافات مع أزواجهن، ثم يعثرن على كتاب عن العلاقات الزوجية يعكس محتواه ما يدور في الواقع بشكل مطابق، فيتخذن على إثره قرارات تقلب حياتهن رأسًا على عقب، كما تؤثر هذه القرارات على جميع من حولهن.

طاقم عمَل مسلسل "الوصفة السحرية"

كما يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم أبرزهم: شيري عادل (شيرين عادل)، إسلام جمال، هيدي كرم، بسمة داود، كارولين عزمي، عمر الشناوي، هالة فاخر، سلوى محمد علي، أسامة عبدالله، سلوى عثمان، رانيا منصور، عماد رشاد، شروق إبراهيم، لقاء سويدان وغيرهم من الفنانين، والمسلسل من تأليف: هاني سرحان، وإخراج: خيري سالم.