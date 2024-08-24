نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما بين الدراما والسينما.. هنا الزاهد تعيش حالة نشاط فني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعيش النجمة هنا الزاهد حالة ما بين مسرح وسينما وتليفزيون، حيث تعاقدت على مسلسل جديد لرمضان القادم بعنوان "الزواج فيه سم قاتل" من إخراج ياسمين أحمد كامل.



كما انتهت هنا الزاهد من تصوير مسلسل " إقامة جبرية" منذ عدة أشهر من إخراج أحمد سمير فرج ومن بطولة محمد الشرنوبي، صابرين، أحمد والي، ثراء جبيل، وغيرهم.

تشارك هنا الزاهد في فيلم “إن غاب القط” مع النجم آسر ياسين، بعد أن تنتهي من تصوير فيلمها "ري ستارت" الذي تشارك في بطولته مع تامر حسني، لتبدأ على الفور في تصوير فيلم "إن غاب القط" مع بداية الشهر القادم.

وتنشغل حاليا هنا الزاهد بتصوير مشاهدها الأخيرة مع تامر حسني في "ري ستارت"، تمهيدًا لعرضه العام الجاري، وتتعاون هنا لأول مرة مع آسر ياسين في فيلم جديد تحت عنوان " إن غاب القط" من تأليف أيمن وتار ومن إخراج سارة نوح، ويتم حاليًا اختيار باقي فريق العمل لبدء تحضيرات التصوير.



كما تنتظر عرض فيلمها " بضع ساعات في يوم ما" الذي انتهت من تصويره منذ أكثر من عام من تأليف محمد صادق والفيلم بطولة مي عمر، هشام ماجد، أحمد السعدنى، عائشة بن أحمد، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتي.